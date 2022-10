Basket. Il punto sulla Serie C e la Serie D dal Comitato Regionale FIP

Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. Dalla Serie C Silver e Serie D, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai campionati nazionali e interregionali.

Altre due vittorie per le due liguri impegnate nel Girone Sud di Serie A2 femminile. Cestistica Spezzina di Coach Corsolini (Guzzoni 13, Zolfanelli 10, Templari 10, Colognesi 10) fa sua la sfida casalinga contro San Salvatore Selargius di Coach Righi (Ceccarelli 12, Pinna 9, Granzotto 9), mantenendo così l’imbattibilità casalinga al PalaMariotti. Due punti anche per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Pobozy 22, Zanetti 13), vincente in Sardegna contro il CUS Cagliari Basket (Stawinska 11, Giangrasso 11, Paoletti 8, Gagliano 8) al termine di una sfida molto combattuta. Decisiva la tripla del +8 dall’angolo da parte di Picasso nell’ultima frazione e prima vittoria esterna per le Biancorosse.

CESTISTICA SPEZZINA vs SAN SALVATORE SELARGIUS 63-49

CUS CAGLIARI BASKET vs AMATORI SAVONA 57-63

Per quanto riguarda gli impegni interregionali, vittorie per le squadre liguri femminili e sconfitte per le maschili. Comincia nel migliore dei modi il campionato di Serie B piemontese per il Basket Pegli di Coach Conte (Ranisavljevic 18, Bertini 16), con le genovesi che hanno regolato il Novara Basket di Coach Ascione (Biondi 19, Macchi 9) al PalaCorradi di Arenzano. Prosegue invece la marcia di Academy La Spezia di Coach Bonanni (Morselli 22, Tosi 12) in Serie B toscana, vincente in trasferta contro Laurenziana Basket di Coach Faienza (Lacitignola 6, Casagli 6, Passoni 6).

Prima sconfitta in Serie C Gold piemontese per Next Step Rapallo di Coach Bruno (Delibasic 20, Radchenko 13, Zaiets 13), caduta al cospetto della finalista della scorsa stagione, ovvero il Collegno Basket di Coach Sacco (Di Matteo 15, De Bartolomeo 15, Borgialli 14), dopo tre vittorie consecutive in altrettante sfide. Cade anche la Tarros La Spezia di Coach Scocchera (Balciunas 32, Vignali 25), superata dopo un overtime in trasferta dall’Olimpia Legnaia di Coach Zanardo (Scampone 21, Del Secco 20) in Serie C Gold toscana.

OLIMPIA LEGNAIA vs TARROS LA SPEZIA 99-95 d.t.s.

COLLEGNO BASKET vs NEXT STEP RAPALLO 77-70

LAURENZIANA BASKET vs ACADEMY LA SPEZIA 33-76

BASKET PEGLI vs NOVARA BASKET 94-51

Continua la marcia delle due squadre al comando in Serie C Silver: ovvero la Pallacanestro Sestri di Coach Guida e il CUS Genova Basket di Coach Pansolin. Da un lato i Seagulls (Gallo 22, Cavallaro 16) hanno superato alla Tea Benedetti il Basket Pegli di Coach Conforti (Zaio M. 14, Nicoletti 12) nel derby del Ponente genovese. Dall’altro gli Universitari (Vallefuoco 15, Ferraro 14) hanno fatto loro la sfida del PalaCUS contro il Cogoleto Basket di Coach Robello (Gorini 18, Bruzzone C. 12).

Insegue la coppia di testa al terzo posto il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello (Brignolo 16, Matthews 13), capace di espugnare il Geodetico contro la Pallacanestro Vado di Coach Saltarelli (Rebasti 12, Bertolotti 8, Squeri 8, Vujic 8), con i padroni di casa vicinissimi a completare una grande rimonta nell’ultimo quarto. Si sblocca il MY Basket Genova di Coach Innocenti (Pesce 29, Zito 17), vincente in trasferta nella Palestra di Via Allende contro una Virtus Genova di Coach Caorsi (Mozzi 15, Vavassori 14) ancora a secco in questo campionato. Rinviata la sfida tra Ardita Juventus di Coach Chiesta e Auxilium Basket di Coach Pezzi. Riposava, infine, il Basket Loano di Coach Taverna.

PALLACANESTRO SESTRI vs BASKET PEGLI 67-57

CUS GENOVA BASKET vs COGOLETO BASKET 73-52

VIRTUS GENOVA vs MY BASKET GENOVA 76-86

PALLACANESTRO VADO vs TIGULLIO SPORT TEAM 50-52

Terza giornata di Serie D che decreta tre squadre al comando: Aurora Chiavari di Coach Marenco, New Basket ABC Ponente di Coach Accinelli e Basket Follo di Coach Toffi. Per quanto riguarda i Levantini (Enoyoze 30, Seganti 15), è arrivata la vittoria nel derby chiavarese contro il Villaggio Sport Pallacanestro (Magagnotti 16, Toschi 16), ottenuta completando una grande rimonta nell’ultimo quarto in un PalaCarrino gremito di spettatori. Vittoria esterna per gli alassini (Revetria 23, Arrighetti 21), capaci di regolare la Gino Landini di Coach Pedrini (Pipolo 10, Benevelli 10).

Nel terzetto di testa anche i follesi di Coach Lerici (D’Imporzano 22, Pizzanelli 20), capace di sosituire al meglio Coach Toffi nella sfida di giornata che ha condotto i Biancoblù alla vittoria contro il BVC Sanremo di Coach Deda (Markishiq D. 25, Tacconi Dav. 21). Infine, prima vittoria stagionale per Valpetronio Basket di Coach Callea (Bottaro 18. Diakite 12), vincente alla Scolastica di Casarza Ligure contro il Basket Ospedaletti di Coach Lupi (Colombo 24, Paganini 12), ancora a secco in campionato.

AURORA CHIAVARI vs VILLAGGIO SPORT PALLACANESTRO 72-70

BVC SANREMO vs BASKET FOLLO 77-87

VALPETRONIO BASKET vs BASKET OSPEDALETTI 61-50

GINO LANDINI vs NEW BASKET ABC PONENTE 49-69