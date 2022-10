Calcio, Vado. Rabbia e rammarico sull'arbitraggio per il presidente Tarabotto: "Umiliante vedersi trattare così"

"E' umiliante vedersi trattare così". Non usa mezzi termini il presidente del Vado, Franco Tarabotto, la particolare sconfitta per 4-2 nel derby ligure col Ligorna sulla quale, oltre agli errori ammessi nel post partita dal tecnico Didu, a pesare è stata la direzione di gara.

A lasciare parecchio rammarico tra le fila rossoblù, più che la sconfitta, le tre severe espulsioni comminate dall'arbitro Esposito di Napoli che non solo hanno inficiato il risultato odierno, ma che nella prossima trasferta lasceranno Capra e compagni senza i capitani Lo Bosco e De Bode, oltre a Castelletto.

Se la reazione alle prime tre reti dei genovesi stava arrivando pur con l'uomo in meno, a lasciare parecchie perplessità nella dirigenza vadese l'uniformità di giudizio del direttore di gara (in particolare nel caso di un mancato cartellino a un difensore avversario sul rigore conquistatosi da Adusa) e l'eccessiva severità.

"Purtroppo va accettato il risultato, ma a un certo punto ci è parso chiaramente che il signor arbitro sia andato in confusione - ha esordito il massimo dirigente - Detto ciò, la mia squadra ha combattuto come ha potuto e il Ligorna non ha 'rubato' nulla. Però dispiace perché tutti possono aver sbagliato qualcosa, me compreso, però è umiliante vedersi trattare in questo modo".

"Noi facciamo calcio, mettiamo a disposizione di oltre trecento ragazzi una struttura con persone che lavorano per la quale impegniamo risorse. Però allo stesso tempo, oltre l'impegno sociale, la domenica cerchiamo soddisfazioni dalla prima squadra. E vedere la domenica rovinata da un arbitraggio così lascia della rabbia. Può avere avuto una giornata storta, speriamo non ce ne siano altre col Vado" chiosa il presidente Tarabotto.