Calcio. Vado, qualità e carattere: rimonta vincente con il Gozzano, i rossoblu continuano a volare alto

VADO - GOZZANO 2-1 (35' Capra, 76' Lo Bosco rig. - 27' Montalbano)

FINISCE QUI! IL VADO TORNA ALLA VITTORIA E RESTA NEI QUARTIERI ALTI! RIMONTA VINCENTE FIRMATA CAPRA-LO BOSCO, AI PIEMONTESI NON BASTA LA RETE DI MONTALBANO

95' si allunga di qualche secondo il recupero, a terra Dalmasso dopo un contrasto aereo con Di Renzo

94' veementi proteste piemontesi dopo una mischia in area risolta dall'intervento di Cirillo, chiedevano probabilmente un tocco di mano da parte di un difensore rossoblu

93' punizione per il Gozzano all'altezza della panchina piemontese, ultimi assalti nel tentativo di raddrizzare il punteggio

91' anche De Bode in campo per questo finale, esce Capra tra gli applausi, prestazione da 7 in pagella per l'ex Finale

90' cinque di recupero

89' ammonito Capra per un accenno di reazione dopo un contrasto con Cicagna

86' centimetri e fisicità per il Vado, entra Tinti al posto di Ghigliotti

84' GOZZANO IN DIECI, secondo giallo per Mazzotti, Zago lo spedisce anzitempo negli spogliatoi

82' esaurisce i cambi Schettino, ultima carta Molinari, richiamato in panchina Pennati

80' da rimarcare la prova di Capano, in stato di grazia l'ex Novara

78' quantità in mezzo al campo, entra Castelletto al posto di D'Iglio

76' IL RUGGITO DEL CAPITANO! LORETO LO BOSCO NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI. UN MISSILE CENTRALE A MEZZA ALTEZZA, E' 2-1 VADO!

75' RIGORE PER IL VADO! Di Renzo strattonato al limite dell'area piccola, Zago indica il dischetto

72' anche Bane si divora il 2-1: D'Iglio mette in mezzo un altro pallone invitante che il centrale classe '01 non riesce a spedire in fondo al sacco da buona posizione

71' Scarpa al posto di Montalbano, ancora nessun cambio invece ordinato dalla panchina di casa

69' in campo solo il Vado in questa ripresa, tanta mole di gioco e un paio di occasioni pulite davanti alla porta. Occhio però alle ripartenze piemontesi

68' D'Iglio a centimetri dal gol, gran destro dai venticinque metri che sfiora il palo alla destra di Vagge

67' quando si accende è sempre un pericolo EC7, punizione dalla trequarti

64' Capra da una fascia all'altra per Capano, tocco di prima per l'inserimento di Ghigliotti che arriva con un attimo di ritardo sul pallone commettendo fallo su Nicolin

62' Lo Bosco ammonito per proteste

61' Palma per Kambo, forze fresche per il tecnico del Gozzano

60' occasione clamorosa per il Vado: prima Capano in diagonale trova la respinta di un difensore piemontese, poi Lo Bosco, nel cuore dell'area piccola, calcia di potenza trovando l'incredibile intervento di Vagge a mani unite, sfera in corner

59' D'Iglio trova la deviazione della barriera che favorisce poi l'intervento dei centrali piemontesi, non precisissimo il regista di Didu questo pomeriggio

58' punizione all'altezza della bandierina a favore del Vado, altra chance su palla inattiva a favore dei rossoblu

53' sta creando problemi sul centro sinistra Di Renzo, salito in cattedra il giocatore ex Varese in questo avvio di ripresa. Il Vado vuole il 2-1

52' la rovesciata di Edo Capra con il pallone che centra in pieno la testa di un difensore del Gozzano, vicino al capolavoro il fantasista rossoblu

49' Capano sgasa a destra cercando la triangolazione con Di Renzo, impreciso il tocco del capocannoniere del girone e la ripartenza sfuma

47' manata in faccia di Mazzotti su Lo Bosco, Zago di Conegliano estrae il giallo

Subito un cambio per Schettino, dentro Nicolin per Gasparoni

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 1-1: botta e risposta Montalbano-Capra, annullate anche due reti ai liguri per fallo e fuorigioco

45' due di recupero prima dell'intervallo

43' Mazzotti tenta la soluzione diretta dalla bandierina, non si fa sorprendere Cirillo che blocca in presa bassa

42' Spanu è bravo ad anticipare Montalbano pronto a colpire di testa da pochi passi, si è accesa la gara in questo finale di primo tempo

41' sventagliata di D'Iglio nel cuore dei sedici metri, stacca più in alto di tutti Bane che non riesce però ad inquadrare lo specchio

40' ammonito Gasparoni, altro piazzato per i rossoblu

39' si aprono spazi interessanti per gli uomini di Didu, Di Renzo questa volta è in posizione regolare e riesce a servire Capra al limite, destro a giro a cercare l'incrocio con il pallone che si perde però abbondantemente a lato

38' annullato a Di Renzo il 2-1, ravvisato un offside probabilmente a Lo Bosco sul cross di Spanu. Da rivedere anche questo episodio

35' EDO CAPRA! IL PAREGGIO DEL VADO! Punizione forte e centrale che buca la barriera del Gozzano, leggera deviazione a spiazzare Vagge e sfera in fondo al sacco. 1-1 al "Chittolina"

33' la serpentina di Edo Capra costringe al fallo Cicagna, giallo e punizione dal limite per il Vado, ma resta qualche dubbio sul punto in cui è avvenuto il contatto: i rossoblu chiedevano il penalty, episodio da VAR

28' è un Vado che si è un po' spento dopo le prime battute, squadra ostica quella di Schettino, che già da qualche minuto aveva dato l'impressione di poter trovare la giocata giusta per sbloccarla pur non alzando eccessivamente i giri del motore

27' GOZZANO IN VANTAGGIO, a segno Montalbano: azione rapida dei piemontesi con l'apertura a destra per Dama che, libero di crossare, riesce a servire al limite dell'area piccola il proprio compagno di squadra, abile a trafiggere Cirillo con un violento rasoterra sul primo palo.

23' era andato a segno il Vado sulla punizione calciata da Capano, fischiato però un fallo in attacco ai rossoblu

22' toccato duro Spanu sulla trequarti sinistra, punizione Vado. Gioco spezzettato con i ritmi che faticano a decollare

20' giallo a Ghigliotti, primo ammonito del match per un fallo su Pennati

15' guadagnano il primo angolo i piemontesi, azione insistita di Rao che trova la deviazione in corner di Spanu

12' Lo Bosco con esperienza si libera della marcatura di Mazzotti e tenta una soluzione dalla lunghissima distanza, pallone che termina però alto sopra la traversa. Più Vado che Gozzano in questo avvio, sorniona la squadra di Schettino

8' ci prova anche Capra dopo essere scattato sul filo del fuorigioco, sinistro velenoso deviato in angolo dal portiere piemontese

6' bello spunto dei rossoblu sulla destra. Ghigliotti serve Lo Bosco al limite, dribbling a rientrare e conclusione mancina controllata a terra da Vagge.

4' nota tattica: è Mele che agisce in posizione di play davanti alla difesa, D'Iglio mezz'ala insieme a Capano

1' si parte! Vado in completo bianco, tenuta verde tra trasferta per il Gozzano

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Cirillo; Ghigliotti, Bane, Ropolo, Spanu; Capano, Mele, D'Iglio; Di Renzo, Lo Bosco, Capra

A disposizione : Fresia, De Bode, Tinti, Castelletto, Manno, Adusa, Cenci, Casazza, Lagorio

Allenatore : Gracchi (Didu squalificato)

GOZZANO: Vagge, Cicagna, Kambo, Rao, Pennati, Sangiorgio, Mazzotti, Gasparoni, Dama, Montalbano, Dalmasso

A disposizione : Vallacchi, Gemelli, Turato, Palma, Nicolin, Botta, Scarpa, Molinari, Lettiero