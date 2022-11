Pallanuoto. Varati gli ottavi di Len Euro Cup, derby italiano con l'Ortigia per la RN Savona

Dopo la vittoria per 13-9 contro il Catania in campionato, la Rari Nantes Savona ha conosciuto il nome dell'avversaria negli Ottavi di Finale per l’Euro Cup Men che si giocherà ,con incontri di andata e ritorno, mercoledì 30 novembre e mercoledì 14 dicembre. Per la BPER R.N. Savona sarà un derby tutto italiano perché e stata sorteggiata con l’Ortigia di Siracusa. Un sorteggio che vede affrontarsi le due squadre che hanno vinto i rispettivi gironi.

Questo il calendario completo degli incontri:

Partite di andata, 30 Novembre 2022

CN NOISY LE SEC (FRA) – TRIESTE PALLANUOTO (ITA)

PARTIZAN BEOGRAD (SRB) – PANIONIOS GSS (GRE)

STEAUA BUCHAREST (ROU) – CSM ORADEA (ROU)

A HID VASAS PLAKET (HUN) – BVK CRVENA ZVEZDA (SRB)

BUDAPESTI HONVED (HUN) – SZOLNOKI DOZSA (HUN)

BPER R.N. SAVONA (ITA) – CC ORTIGIA (ITA)

PRIMORAC KOTOR (MNE) – EN TOURCOING (FRA)

VK SABAC (SRB) – CN BARCELONA (ESP)

Partite di ritorno, 14 Dicembre 2022

TRIESTE PALLANUOTO (ITA) – CN NOISY LE SEC (FRA)

PANIONIOS GSS (GRE) – PARTIZAN BEOGRAD (SRB)

CSM ORADEA (ROU) – STEAUA BUCHAREST (ROU)

BVK CRVENA ZVEZDA (SRB) – A HID VASAS PLAKET (HUN)

SZOLNOKI DOZSA (HUN) – BUDAPESTI HONVED (HUN)

CC ORTIGIA (ITA) – BPER R.N. SAVONA (ITA)

EN TOURCOING (FRA) – PRIMORAC KOTOR (MNE)

CN BARCELONA (ESP) – VK SABAC (SRB)