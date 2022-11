Un sabato mattina tra minibasket e una bella Amichevole tra Under 14 femminile e Under 13 maschile in ottica inizio campionati

UNDER 14 ELITE: Prima partita casalinga per l'Under 14 Élite che incontra parecchie difficoltà nella gara contro un coriaceo e mai domo Basket Pegli:"La gara è stata equilibrata e incerta. Il nostro gruppo 2009, rispetto allo scorso anno, deve ancora formarsi e ci sono tanti ragazzi alle prime partite ma questo non è un problema, anzi, è motivo d'orgoglio poter disporre di tanti elementi che potranno crescere e migliorare durante la stagione. La strada è lunga ma con buone prospettive non solo per questa stagione ma per il futuro"