Calcio, Vadino. Il dg Feroleto dopo il pronunciamento della Corte d'Appello: "Felice per il pareggio meritato dalla squadra sul campo"

Sembrava non ci fosse margine per il reclamo del Vadino, invece gli arancioneri hanno visto restituito il punto dalla Corte Sportiva d'Appello dopo il reclamo presentato la scorsa settimana.

Coppola, giocatore arancionero, era stato infatti ammonito in panchina, evidenziando nei sistemi della LND il mancato tesseramento da parte della società ingauna.

D'ufficio è stata decisa la sconfitta a tavolino contro la San Francesco Loano, ma a conti fatti gli organismi di Giustizia Sportiva non hanno ritenuto influente sul risultato la presenza del giocatore in distinta, soprattutto perchè non è sceso in campo.

Una decisione che ripercorre i principi di tenuità, come avvenuto ormai anni fa con le celebri sei sostituzioni del Rapallo, non sanzionate.

"Sono contento soprattutto per i ragazzi - ha commentato il dg Emanuele Feroleto - hanno visto premiato il loro impegno in un match difficilissimo, date le assenze, contro una delle squadre più competitive del torneo. Un punto meritato per noi meritato sul campo".