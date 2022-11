Perdere a Cairo Montenotte capiterà a molte squadre nel corso della stagione, ma non per questo Flavio Ferraro ha lasciato il Brin con animo lieve.

Anzi, il tecnico giallorosso ha definito la prestazione in terra valbormidese come la peggiore dell'anno, soprattutto per l'atteggiamento mentale messo in campo di suoi ragazzi.