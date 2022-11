Atletica Arcobaleno. Al J Medical buone prestazioni per Lucrezia Mancino e Ludovico Vaccari

Gara test per i Campionati Europei di Cross in programma tra tre settimane presso lo splendido parco de “La Mandria” a Torino.

In gara anche due rappresentanti dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Lucrezia Mancino, impegnata nel cross corto su distanza complessiva di 2 km, è giunta 10° nella classifica generale e prima della categoria Promesse, correndo in 7.74. La gara è stata vinta dalla portoghese Salomè Afonso e la seconda piazza è andata all’azzurra Federica Del Buono.

Ludovico Vaccari si è schierato al via della gara sui 6 km riservata alla categoria juniores, una prova che ha visto impegnati oltre 100 atleti.

Un piccolo infortunio muscolare ha in parte compromesso la prova dell’atleta seguito da Sauro Ivani che è stato comunque in grado di chiudere in una discreta 40° posizione in 20.27.