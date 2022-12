Il Vado viene sconfitta dal Legano tra le mura amiche per 0-2, una sconfitta che è un passo indietro rispetto all'ottimo pareggio ottenuto contro la Sanremese in trasferta.

Nel post match ad analizzare l'amara sconfitta contro i milanesi è il tecnico dei savonesi Didu, che non ci gira troppo intorno: "Non ha funzionato nulla, per colpa mia - ha sottolineato - perchè non sono in grado di trasmettere l'importanza della partita ai ragazzi".