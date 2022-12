Atletica Arcbaleno, Aurora Bado splende ai Campionati Europei di cross

Fine settimana importante per l'Atletica Arcobaleno Savona, che ha visto vari atleti impegnati nei giorni scorsi su un doppio evento.

Aurora Bado show. Grandissima prova, in occasione dei Campionati Europei di Cross svoltisi a Torino in uno splendido contesto per Aurora Bado (tesserata Arcobaleno nella prima parte di quella che sta diventando una carriera sempre più fulgida, oggi in forza alla lombarda Free Zone): la Bado è risultata 14a all’arrivo della gara riservata alle under 23, seconda tra le atlete italiane nella gara vinta da Nadia Battocletti.

"Il risultato di Aurora ha contribuito pesantemente alla affermazione della squadra azzurra - dichiarano dal sodalizio savonese - quindi grandi complimenti ad Aurora, a Riccardo Bado (suo coach oltre che fratello) ed all’intera famiglia Bado-Ferrara".

"Memorial Pedretti - Villa Bombini". Buone prove degli alfieri Arcobaleno in occasione della corsa su strada (percorso di circa 5 km) svoltasi a Genova Cornigliano per il "Memorial Pedretti – Villa Bombrini". In campo maschile vittoria in volata per un motivato Ludovico Vaccari, mentre tra le donne ottima seconda piazza per Laila Hero sempre presente ed estremamente competitiva.