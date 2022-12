Calcio. Prima Categoria B: Savona-Vadese e Spotornese-Speranza accendono il weekend, scatta nel pomeriggio l’ultimo turno prima di Natale

Si chiude in questo fine settimana il girone d’andata del gruppo B di Prima Categoria, particolarmente combattuto dalla testa fino alla zona retrocessione, con tante squadre ancora in corsa per qualsiasi tipo di traguardo.

Il consueto appuntamento con gli anticipi del sabato prosegue anche nel weekend che precede le feste. Saranno ben tre le gare in calendario quest’oggi, tutte alle 14.30: particolare attenzione sul match del Santuario tra Savona e Vadese, che stanno vivendo due momenti diametralmente opposti rispetto alla prima parte di stagione: gli striscioni puntano a chiudere con un sorriso il 2022 dopo i due ko maturati con Letimbro e Pra (senza dimenticare ovviamente il solito trambusto extra campo e la cacciata dei “genovesi” Pondaco, Matarozzo e Brema di questi giorni), mentre la squadra di Saltarelli, in caso di vittoria, potrebbe addirittura scavalcare i biancoblu in zona playoff, completando una rimonta per certi versi impronosticabile solo due mesi fa.

Da seguire con grande interesse anche il match del “Ruffinengo”, dove inizierà il secondo corso di mister Girgenti sulla panchina dello Speranza, intenzionato a dare una rapida sterzata dopo l’1-5 con l’Albissole costato il posto a Mario Gerundo. Di fronte la Spotornese, protagonista, seppur tra alti e bassi, di un girone d’andata da archiviare positivamente.

A completare il menù del sabato anche la sfida del “Baciccia Ferrando” tra Olimpic e Multedo, derby genovese sull’asse Pra-Pegli.