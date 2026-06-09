Tornei Estivi | Stasera quattro partite al Trofeo Città di Albenga. Lunedì da tre punti per Sport Ancash e Interno Uno

Prima partita: Sport Ancash contro Erremme Cdp Costruzioni. Il match si chiude sul punteggio di 6 a 1 a favore di Sport Ancash. Il primo tempo è caratterizzato da un assedio costante di Sport Ancash, che tuttavia non riesce a sbloccare il risultato a causa delle parate straordinarie del portiere avversario Orrù, andando al riposo sullo 0 a 0. Nella ripresa la resistenza di Erremme cede: Lufi apre le marcature al minuto 27, seguito dai gol di Abdchakim al 33 e De Boni al 36. Erremme accorcia momentaneamente le distanze al 42 con un calcio di rigore trasformato da Vellko, ma lo Sport Ancash dilaga nel finale con le reti di Macaluso al 44, Mariani al 48 e Osinaga proprio allo scadere del 50.

Seconda partita: I Tagliati contro Interno Uno. La gara termina con la vittoria di Interno Uno per 2 a 1. La prima frazione di gioco è molto combattuta e vede i due portieri, Ghiozzi e Scalvini, salire saldamente in cattedra. L'equilibrio si rompe al 23 quando Secco porta in vantaggio Interno Uno con una precisa conclusione dalla distanza. La reazione de I Tagliati è immediata e porta al pareggio di Muniz appena un minuto dopo, fissando l'1 a 1 all'intervallo. Nella ripresa, al minuto 32, Castiglione si inventa un gol straordinario spedendo il pallone direttamente nel sette e regalando così i tre punti a Interno Uno.

Terza partita : European Decor Edil contro Drm/Hotel Moresco. Una sfida ricca di emozioni che si conclude sul punteggio di 3 a 3. European Decor Edil approccia meglio la gara e si porta sul doppio vantaggio grazie alle reti lampo di Dushi al terzo minuto e di Kortoci al nono. Il Drm/Hotel Moresco non ci sta e reagisce con Guarrera, autore di una doppietta tra il 13 e il 17 che ristabilisce la parità prima del riposo. Al 33 della ripresa Primoceri firma il sorpasso di testa per il Drm/Hotel Moresco. Nelle battute finali Guarrera colpisce un palo clamoroso a porta vuota fallendo il colpo del ko, e al 48 Hazizi sigla il definitivo 3 a 3 risolvendo una mischia in area.



Questa sera, martedì, è in programma una vera scorpacciata di incontri. Saranno ben quattro le partite in calendario:

Ore 19:45 – M Infissi - Erremme Soc. Coop.

Ore 20:30 – Sabia Estate - ST Impianti

Ore 21:30 – Ferrara Costruzioni - 33 Giri/Adg Informatica

Ore 22:30 – I Tagliati - Caffè Noir



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