Calciomercato | Ermanno Frumento torna all'Altarese, c'è l'annuncio ufficiale: "Riaverlo è una gioia per tutti"

Il comunicato giallorosso:

"La società Altarese 1929 è davvero felice di poter annunciare il ritorno in panchina di Ermanno Frumento, uno degli allenatori più vincenti della nostra quasi centenaria storia. La carriera ‘altarese’ di Ermanno parla da sé. La prima esperienza in giallorosso risale alla stagione 2010-2011, chiusa con la splendida vittoria nella Coppa Liguria Regionale. Nella stagione 2013-2014 Ermanno guida invece la squadra alla conquista del Campionato di Seconda Categoria, riportandola dove la aveva lasciata. Nella stagione successiva arrivano invece i playoff dopo uno splendido campionato concluso al quinto posto.

L’ultima esperienza di Ermanno in giallorosso risale alla triste stagione del Covid, quando venne interrotto il campionato con la squadra al quinto posto in zona playoff.

“Riavere Ermanno con noi è una gioia per tutti i dirigenti ed i tifosi. Ermanno non rappresenta solo uno degli allenatori più vincenti della nostra storia ma anche e sopratutto una persona capace di trasmettere valori, senso di comunità e rispetto. Siamo davvero felici di ritrovarci”, ha sottolineato il direttore generale Omar Pansera. Bentornato a casa Ermanno".