Calcio | Vado. Il commiato di Simone Raffini: "Esserci sostenuti ha fatto la differenza"

Anche per Simone Raffini, così come per mister Sesia, la finale per il titolo nazionale ha rappresentato l’ultima partita con la maglia del Vado.

Proprio come per il tecnico, il futuro potrebbe tingersi di grigio: sono insistenti le voci di un possibile passaggio all’Alessandria per il centravanti bolognese.

Ora però è il momento dei saluti, affidati ai canali social:

"Pazzi scatenati, compagni di battaglie, fratelli, amici…

Non so se, quando, come e perchè ci ritroveremo ma so che niente e nessuno potrà cancellare la storia che abbiamo scritto, il trofeo che abbiamo conquistato e il legame che abbiamo creato…

Grazie veramente a tutti, a chi è passato, a chi se ne è andato, a chi c’è stato dall’inizio o da metà…

Ci siamo sempre sostenuti, supportati, sopportati in ogni dinamica che ci è capitata e sappiamo quanto questa cosa abbia fatto la differenza nei momenti difficili e decisivi, non è una cosa facile da trovare in questo mondo…

Vi voglio davvero bene e vi auguro il meglio sempre a prescindere da ciò che sarà…

Vincere è tutto questo e non c’è cosa più bella".