Calcio giovanile | La Liguria è pronta per il Torneo Eusalp, motore già caldo dopo il terzo posto a Santa Margherita

Si è conclusa domenica scorsa, sul manto erboso dello stadio "Broccardi" di Santa Margherita Ligure, l'ultima tappa di preparazione per la selezione ligure (leva 2010) in vista dell'imminente Torneo Eusalp. I ragazzi guidati dal duo tecnico Colletti-Zanello hanno chiuso la manifestazione con un onorevole terzo posto in un torneo che vedeva la partecipazione di diverse formazioni professionistiche.

L'avvio della rappresentativa ligure non è stato dei migliori. Nella gara d'esordio contro la Virtus Entella, la squadra è apparsa contratta e sottotono, subendo una sconfitta per 1-0 a causa di una disattenzione difensiva.

La reazione, però, non si è fatta attendere. Nel secondo match di giornata, i liguri hanno affrontato la Sanremese (finalista regionale del campionato Under 16). In una sfida accesa e combattuta, i matuziani si sono resi pericolosi in più occasioni, ma la selezione ligure è rimasta lucida sotto porta, capitalizzando al meglio le spizzate offensive e chiudendo la pratica sul 2-0.

Il passggio del turno e il primato nel girone sono sfuggiti solo a causa della successiva e travolgente vittoria della stessa Sanremese, capace di imporsi per 4-0 sulla Virtus Entella estromettendo così i ragazzi di Colletti e Zanello dalla prima posizione.

Nel pomeriggio, la finalina contro la Carrarese (seconda classificata del Girone A) ha mostrato il reale potenziale della squadra. Una gara totalmente in controllo fin dal primo minuto terminata con un netto e meritato 4-0.

Il podio finale vede la Liguria posizionarsi sul terzo gradino del podio, alle spalle di Genoa e Sanremese.

La testa è già proiettata a giovedì 11 giugno, giorno del debutto ufficiale al Torneo Eusalp, dove la Liguria incrocerà i tacchetti contro la selezione del Piemonte-Valle d'Aosta.