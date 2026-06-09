Giovedì 11 giugno a Pietra Ligure "Tutti in campo per Mirko! Ed è già poesia!"

Giovedì 11 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, lo Stadio Comunale "Giacomo Devincenzi" di Pietra Ligure ospiterà l'evento benefico "Tutti in campo per Mirko! Ed è già poesia!", torneo quadrangolare di calcio promosso dall'Amministrazione comunale di Pietra Ligure e l'I.S.S. "Giovanni Falcone" di Loano, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.

​Scenderanno in campo gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto Falcone e una rappresentanza delle Forze dell'Ordine e operatori del Pronto Intervento. Saranno presenti Autorità civili, religiose e militari. Le premiazioni conclusive si terranno intorno alle ore 12:15.

​L'intero ricavato della raccolta fondi legata alla manifestazione sarà destinato a progetti di sensibilizzazione, ascolto e supporto rivolti ai ragazzi sul delicato tema delle fragilità adolescenziali. Una parte di quanto raccolto sosterrà inoltre la pubblicazione del libro di poesie che raccoglie i componimenti dei finalisti del concorso "La poesia a scuola", dedicato a Mirko dall'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.

​“Una giornata per stringersi attorno alla famiglia di Mirko, ma anche un'occasione concreta per riflettere, ascoltare e sostenere le giovani generazioni. Insieme abbiamo fortemente voluto questa iniziativa di amicizia, sport, memoria e Sport e poesia, un binomio apparentemente insolito ma straordinariamente potente, che unisce l'energia corale del calcio alla libera creatività della parola. Due linguaggi universali capaci di dare voce alla straordinaria complessità del mondo giovanile, offrendo ponti, legami e spazi espressivi ai ragazzi che crescono ​— commentano dall'Amministrazione Comunale di Pietra Ligure e dall'I.S.S. Giovanni Falcone di Loano — ​Con questo evento, le istituzioni, le comunità scolastiche che lo hanno accolto negli anni, gli amici, i compagni di scuola, i colleghi dei genitori, la città e le aggregazioni sociali che lo hanno visto crescere vogliono ricordare Mirko, trasformando il momento della memoria in un'azione generativa rivolta al futuro dei ragazzi. E il miglior modo di ricordare è quello di gettare un seme e far crescere opportunità di dialogo, vicinanza, ascolto e comprensione. Invitiamo tutti a partecipare a questa mattinata dove lo sport diventa veicolo di attenzione e cura dell'altro. ​Un ringraziamento va fin da ora alla famiglia di Mirko, a chi scenderà in campo, alle Forze dell'Ordine e del Pronto intervento, alle Autorità che vorranno partecipare, ai ragazzi e ai docenti dell'indirizzo 'Grafica e Comunicazione' del Falcone per la locandina, all'A.S.D. Pietra Ligure 1956 per il supporto logistico, all'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e alla dott.ssa Manno e agli uffici comunali. Vi aspettiamo numerosissimi allo stadio Devincenzi”.