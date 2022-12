Calcio. Serie D: il Vado riassapora il gusto della vittoria! Lo Bosco e Manno in gol, Asti piegato 2-1 nell'anticipo

VADO - ASTI 2-1 (23' Lo Bosco, 31' Manno - 27' Gomez)

FINISCE QUI LA SFIDA! TORNA AL SUCCESSO IL VADO, CHE SUPERA L'ASTI 2-1. Tutte le reti nel primo tempo: apre Lo Bosco al 23', prima del pari di Gomez e del gol decisivo di Manno alla mezz'ora

95' Capano a un passo dal 3-1, il suo scavetto su Brustolin in uscita viene salvato sulla linea. Angolo per i liguri, che tengono il pallone nei pressi della bandierina

94' Sow commette fallo nel duello aereo con De Bode, ammonito il possente attaccante biancorosso. Scorrono secondi preziosi per i rossoblu

93' traiettoria fuori misura, sfera altissima, respira il Vado

93' sul pallone c'è Gomez, pronto a battere col mancino

92' trattenuta di Capano su Kerroumi, punizione interessante dal limite a favore dell'Asti

91' Picone slalomeggia al limite dell'area e conclude col sinistro, Ascioti risponde presente

90' cinque di recupero

86' è troppo basso il Vado in questo finale, dal limite ci prova ancora La Marca, la sfera termina di poco alta

85' La Marca da fuori non inquadra la porta, saranno cinque minuti (più recupero) di sofferenza per i padroni di casa

84' gioca praticamente con un 5-4-1 il Vado in questo finale, il solo Bingo agisce in avanti

81' ultimo cambio nel Vado con l'ingresso di Bingo, esce tra gli applausi capitan Lo Bosco

76' Bane libera i propri sedici metri sul piazzato battuto da Kerroumi, massimo sforzo offensivo dei biancorossi in questa fase

75' Cenci in ritardo su Picone, punizione dal vertice a favore dell'Asti e ammonizione per il centrocampista vadese

74' anche Lo Bosco finisce sul taccuino di Guitaldi di Rimini, si preparano intanto Tinti e Mele

72' Codutti (ottima partita la sua) recupera palla sulla destra e mette in movimento Di Renzo con un preciso lancio a tagliare tutto il campo: l'attaccante rossoblu punta Venneri e conclude col mancino spedendo a lato

70' Insolito per Toma, Boschetto si gioca il tutto per tutto

68' a centimetri dal 2-2 la squadra ospite: Ascioti non riesce ad arpionare il traversone morbido di Picone, sul secondo palo arriva una deviazione probabilmente di Gomez che vede negarsi la rete dal provvidenziale intervento di Bane proprio sulla linea

67' De Bode battezza subito il neo entrato con un'entrata ruvida che gli costa il giallo

66' Kerroumi rileva Vergnano, più qualità offensiva per l'Asti, a caccia del pareggio

63' giallo per Di Renzo, Didu intanto si gioca la carta Cenci, fuori D'Iglio, autore dei due assist che hanno portato ai gol di Lo Bosco e Manno

62' Ropolo di testa non gestisce bene il lungo rinvio di Brustolin, Gomez riesce poi ad andare al tiro spedendo alto sopra la traversa di Ascioti

58' Castelletto è il primo ammonito tra i liguri

56' si rivede in avanti il Vado con un'azione pericolosa che porta due volte al tiro Di Renzo: in entrambe le occasioni è bravo Brustolin a chiudere lo specchio, ma in ripartenza sembra che inizino ad aprirsi spazi interessanti per gli esterni rossoblu

55' Picone da distanza praticamente impossibile, sfera altissima

52' Venneri gioca d'esperienza con Di Renzo, leggera trattenuta a rallentare la corsa del bomber rossoblu non sanzionata dal direttore di gara

48' Didu inserisce Ropolo, richiamato in panchina Manno: cambio conservativo da parte del tecnico rossoblu, che passa al 4-4-2 con Spanu più alto a sinistra e Di Renzo-Lo Bosco coppia d'attacco

46' riparte la gara con un cambio tra le fila piemontesi: Tomella resta negli spogliatoi, al suo posto c'è Ottone

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero il primo tempo si chiude con il Vado in vantaggio per 2-1 sull'Asti: a segno Lo Bosco e Manno per i rossoblu, nel mezzo il momentaneo pari firmato Gomez

41' botta alla schiena per Lo Bosco, che si rialza dopo qualche istante senza richiedere l'intervento della panchina

39' Capano premia la sovrapposizione di Codutti sulla destra, cross perfetto per altezza e potenza, Di Renzo impatta di testa commettendo però fallo ai danni di Venneri, gioco fermo e sfera comunque sul fondo

37' D'Iglio questa volta opta per una soluzione potente e rasoterra che viene neutralizzata dalla difesa piemontese

36' Azizi stende Capano lanciato sulla destra, inevitabile il giallo, altra punizione a favore del Vado

31' MANNO! TORNA AVANTI IL VADO! D'Iglio su punizione disegna un'altra traiettoria invitante verso il cuore dell'area piccola, dove il numero undici rossoblu, di testa, spizza la sfera spedendola proprio all'angolino basso dove Brustolin non può arrivare.

31' primo ammonito del match, è Tomella dell'Asti, sanzionato per un fallo ai danni di Castelletto all'altezza della trequarti

29' si è svegliata la squadra di Boschetto, rinfrancata dal gol appena segnato: Toma dal limite cerca l'incrocio, destro troppo centrale che termina tra le braccia del numero uno rossoblu

27' PAREGGIA SUBITO L'ASTI! Al primo affondo a sinistra La Marca riesce a mettere in mezzo la sfera, batti e ribatti al limite dell'area piccola e conclusione di rapina da parte di Gomez che trafigge Ascioti. 1-1 al "Chittolina"

24' è un gol sicuramente meritato per i rossoblu, che fin qui han condotto la partita senza rischiare nulla e affacciandosi più volte in area avversaria

23' E ARRIVA LA ZAMPATA DI CAPITAN LO BOSCO! 1-0 VADO! Perfetto angolo battuto da D'Iglio sul secondo palo, dove l'ex Sanremese trova la deviazione vincente sulla quale nulla può Brustolin

22' è sicuramente più propositiva la formazione di casa rispetto alla squadra piemontese, anche se si contano sulle dita di una mano le conclusioni fin qui scagliate dal Vado

18' prima occasione per il Vado: Di Renzo non riesce a bucare la rete dopo la conclusione da fuori di D'Iglio, Brustolin blocca il pallone e fa ripartire i suoi

12' la prima sgroppata di Spanu porta i rossoblu dalla bandierina, c'è tanta velocità sull'asse mancino con il terzino sardo e il "vice Capra", Emanuel Manno

11' prova a fare la partita la squadra ligure, Asti comunque tonico che tenta di sfruttare gli spazi che si aprono tra le linee del 4-3-3 vadese

5' ancora in avanti i padroni di casa con il tridente offensivo subito in partita: Manno lanciato a sinistra dalla spizzata di Di Renzo mette il pallone in mezzo, dove Lo Bosco viene anticipato sul più bello dal ripiegamento difensivo della retroguardia piemontese

4' combinazione al limite Di Renzo-Lo Bosco, il destro del capitano rossoblu termina abbondantemente alto

1' inizia la gara! Giornata quasi primaverile a Vado, tenuta bianca per la formazione di mister Didu, Asti in completo rosso

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Ascioti; Codutti, De Bode, Bane, Spanu; Capano, D'Iglio, Castelletto; Di Renzo, Lo Bosco, Manno

A disposizione : Fresia, Ropolo, Tinti, Calcagno, Cenci, Ghigliotti, Casazza, Mele, Bingo

Allenatore : Didu

ASTI: Brustolin, Legal, Picone, Toma, Gomez, Venneri, Vergnano, Tomella, La Marca, Plado, Azizi

A disposizione : Cabella, Ottone, Kerroumi, Sow, Scala, Licco, Insolito, Fioccardi, Pinto