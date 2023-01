Pallanuoto Serie A1: la classifica dopo la decima giornata di campionato

Il campionato Serie A1 di pallanuoto maschile si prepara ad affrontare la ripresa dopo la pausa natalizia. Il 14 gennaio 2023, infatti, si affronteranno quasi tutte le squadre partecipanti reduci della decima giornata che le ha viste scendere in campo sabato 17 dicembre.

Il campionato, giunto alla centoquattresima edizione, si concluderà il prossimo 27 maggio e per tutti gli appassionati che seguono i risultati della pallanuoto in tempo reale sarà finalmente il momento di scoprire a chi andrà il trofeo, attualmente nelle mani della Pro Recco che vanta anche il record di vittorie.

Tutti i risultati della decima giornata

Tra gli eventi più significativi della decima giornata di Serie A1 di pallanuoto si inserisce indubbiamente il derby ligure tra la Pro Recco e il Bogliasco, che si è chiuso con la vittoria dei campioni d’Italia per 18 a 9.

Bene anche Ortigia che conquista 16 reti contro le 12 del Savona, mentre la Telimar Palermo ha la meglio contro il Salerno, vincendo per 10 a 9.

Si conclude con la vittoria della squadra di casa il match tra AN Brescia e Anzio, che ha visto quest’ultima squadra perdere 20 a 7. A vincere è anche il team di Trieste contro il De Akker Team di Bologna per 20 a 11, così come Sc Quinto di Genova contro il Catania per 12 a 11.

L’unico pareggio della giornata, invece, è stato tra la Roma Nuoto e il Posillipo, che hanno conquistato entrambi 7 reti.

Classifica pallanuoto Serie A1: chi sale e chi scende

A conclusione della decima giornata, in attesa del recupero tra Posillipo e Pro Recco in programma per giovedì 12 gennaio 2023, la classifica generale vede in prima posizione proprio il team della città ligure con 27 punti, a parimerito con AN Brescia, già detentrice dello scudetto 2021 e del terzo posto in Champions League nello stesso anno.

Al terzo, quarto, quinto e sesto posto si collocano attualmente Ortigia e Trieste con 24 punti, seguite da Savona con 21 a parimerito con Telimar.

A seguire Sc Quinto con 15 punti, Salerno con 10 e Anzio con 8. La decima e l’undicesima posizione della classifica generale, invece, sono occupate rispettivamente da De Akker Team e Roma Nuoto con 7 punti.

Fanalino di coda dal dodicesimo al quattordicesimo posto, infine, si collocano Catania, Posillipo e Bogliasco tutte con 4 punti. Come anticipato sopra, tuttavia, il Posillipo ha affrontato un match in meno rispetto alle altre squadre.