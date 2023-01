Volley. Sabato l'inaugurazione della nuova pavimentazione del Palazzetto di Leca

Sarà un sabato di festa in casa Albenga Volley, prima della gara della Serie C ci sarà infatti il taglio del nastro alla nuova pavimentazione del Palazzetto di Leca. Un investimento importante e di ultima generazione, che permetterà al sodalizio biancoblù di sognare in grande.

Alla cerimonia, che prenderà il via alle ore 19.30, sarà presente il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, insieme a tutta l’amministrazione comunale. Saranno inoltre presenti le massime cariche societarie, a partire dal Presidente Giuseppe Ferrari, il vice-Presidente Honerè Vernetti Mansin e il Direttore Generale Massimiliano Grassadonio.

A seguire, ore 21.00, sarà la prima squadra della Vigo Albenga a scendere in campo, per la seconda giornata di ritorno contro la Virtus Sestri.