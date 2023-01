Calcio, Coppa Liguria. Q&V, Pontelungo e Savona, tutte in campo per i quarti di finale

Tre partite oggi, la quarta domani, ma per le squadre savonesi che si sono qualificate in Coppa Liguria si apre la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante nel tabellone del torneo.

I detentori del torneo, il Pontelungo, saranno ospiti questa sera al Picasso di Quiliano per l'andata dei quarti di finale contro il Q&V. Visti i ritmi serrati del campionato è più che plausibile che i tecnici Ferraro e Zanardini ricorrano a una buone dose di turn over, ma sarà comunque una gara interessante, grazie anche alla mentalità propositiva di entrambi i team.

Il match inizierà alle 20:00 così come la sfida del Savona contro il Pra. Un'opportunità per lenire il dolore per la sfida in campionato, persa 4-0, ma anche per aprirsi la via verso la conquista di un trofeo. Da valutare come sempre la situazione dell'organico biancoblu, con mister Frumento a gestire il bilancino delle energie reparto per reparto.

Le altre due gare in programma saranno Atletico Quarto - San Cipriano (ore 21:30) e SC Aurora - Colli Ortonovo (giovedì ore 20:00)