Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. L'Argentina Arma è in semifinale, espugnato 2-1 il Comunale di Borgio

BORGIO VEREZZI - ARGENTINA ARMA 1-2 (62' Godena, 76' Di Donato, 95' Brizio)

52' FINSICE QUA! L'ARGENTINA ARMA VINCE A BORGIO 2-1 E SI QUALIFICA PER LA SEMIFINALE

50' Rasetto ferma Brizio lanciato a rete, giallo ben speso

49' Brizio duro su Godena, ammonito

48' INCREDIBILE! PASSA L'ARGENTINA! CONTROPIEDE SULL'ASSE CUTELLE' - BRIZIO, la qualità dei rossoneri ha pagato

45' un'occasionissima da una parte e dall'altra, prima Furnari non devia verso la porta una palla più che succulenta, nell'altra metà campo Brizio gioca una palla strepitosa per Cutellè, murato in extremis da Stavros

44' intervento totalmente scomposto di Crespi su Pastorino, rosso diretto inevitabile da parte di Vergani

42' Simonassi lascia il posto a Rasetto

39' non si arrende il Borgio. Colpo di testa di Capello sul quale si supera Ventrice

34' Anche l'Argentina in dieci uomini. Espulso Di Donato. Il numero otto ha esultato davanti alla panchina del Borgio scatenando un parapiglia generale. Gioco interrotto da tre minuti.

31' IL PAREGGIO DELL'ARGENTINA ARMA! TIRO DI DI DONATO CHE MUORE NELL'ANGOLINO BASSO.

30' Borgio in dieci, leggero screzio tra Crespi e Vignaroli. Decisione troppo severa da parte di Vergani.

24' ammonito Cutellè per proteste

20' Halaj - Stegaru, terzo cambio per il Borgio Verezzi

20' Borgio più ordinato in questa ripresa, c'è da dire che l'Argentina è calata non poco a livello di ritmi

19' ammonito Vignaroli

17' BORGIO IN VANTAGGIO! GODENA! DESTRO VIOLENTO SOTTO LA TRAVERSA: UAN RETE BELLISSIMA

14' ancora un'opportunità per i rossoblu con il neoentrato Tassisto, destro a lato di poco

11' finalmente si rivede il Borgio con Halaj, Ventrice dice no sul primo palo

8' Locatelli - Tassisto, Risso - Vignaroli: due cambi per il Borgio Verezzi

5' ammonito Capello

1' si riparte

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo, risultato ancora in parità. Più Argentina che Borgio, decisivi gli interventi di Stavros

45' ammonito mister Prunecchi

44' imperioso Stavros sul colpo di testo di Leggio, ancora un intervento salva risultato per l'ex portiere di Savona e Finale

42' esce Cuneo, al suo posto. Cutellè

39' allunga il collo Brizio, conclusione centrale tra le manone di Stavros

34' giallo anche per Crudo

32' ammonito Halaj

28' tanto palleggio dell'Argentina in questa fase, fa fatica il Borgio a imbastire azioni lineari

24' destro masticato di Orengo, due rimbalzi e palla in mano a Stavros

22' Mischia in area, Halaj controllo e tiri, respinta stilisticamente imperfetta ma efficace di Ventrice

21' Cuneo a terra in area, Vergani lascia correre ad ampi gesti

17' Di Donato prova a sorprendere Stavros, il portiere dice no in due tempi

12' giocata micidiale di Brizio che calcia all'improvviso dai 25 metri, Stavros è superlativo nel deviare la palla sulla traversa ritrovando tempo e posizione. Bravi entrambi

8' giallo eccessivo di Vergani a Di Donati, contrasto di gioco punito in maniera troppo severa nei confronti del numero 8 rossonero

6' iniziativa centrale di Crudo, mancino dalla distanza che Stavros blocca in due tempi

1' si parte!

PRIMO TEMPO

BORGIO VEREZZI: Stavros, Locatelli, Furnari, Godena, Capello, Balla, Pastorino, Patitucci, Halaj, Risso, Simonassi.

A disposizione: Grillo, Stegaru, Tassisto, Parodi, Vignaroli, Rasetto.

Allentori: Ponte - Pascarella

ARGENTINA ARMA: Ventrice, Conrieri, Crespi, Leggio, Calvini, Rotella, Crudo, Di Donato, Orengo, Cuneo, Brizio.

A disposizione: Cutellè, Ceste, Grandi, Calderone, Fici.

Allenatore: Prunecchi

Arbitro: Vergani di Savona