Giudice Sportivo, Prima Categoria: si arriva anche a sei giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 2/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAFFAZ DAMIANO UMBERTO (ANTICA LUNI 2009)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

AMMONIZIONE (I INFR)

POLVERINI MATTEO (CASARZA LIGURE)





GARE DEL 18/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2023

BORDO MARIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2023

TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

A fine gara urlava ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose all'indirizzo del ddg

AMMONIZIONE (II INFR)

DA CANAL MIRKO (CALVARESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

RAVERA ALESSANDRO (MASONE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

D ASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D ASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

AMMONIZIONE (II INFR)

NOCERA GIOVANNI (COGORNESE)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

A gioco fermo, colpiva un avversario al collo, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

CASALE FABIO (COGORNESE)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

A fine gara, si poneva di fronte al ddg, urlando un'espressione blasfema al suo indirizzo

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

SORRENTI DENNIS (BOLZANETESE VIRTUS)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923) P

AGANO JACOPO (CELLA 1956)

CANESSA GIACOMO (COGORNESE)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

MACCIO ENRICO (MASONE)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

BARABINO DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PASTI DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BOSIO CRISTIANO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GARIN HERNAN PABLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MORANO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BANCHIERI EDOARDO (SUPERBA CALCIO 2017)

VITTORI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

GARBARINO SIMONE (CALVARESE 1923)

CASAZZA MASSIMO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VARVICCHIO OMAR (OLIMPIC 1971)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

BASSI FILIPPO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SALUCCI LUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

ROMEO MICHELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (XI INFR)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CANNELLA SALVATORE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

STEFANZL ROMAN JAVIER (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

MINARDI IACOPO (MASONE)

ALTOMARE CARLO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

MELONE DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

SALA IACOPO (CALVARESE 1923)

PROFUMO ALESSIO (CELLA 1956)

LARIZZA ROCCO (COGORNESE)

DELLAMICO GIACOMO (COLLI ORTONOVO)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MACCIO LORENZO (MASONE)

PIZZORNO DANILO (MASONE)

DELPONTE LUCA (OLIMPIC 1971)

RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)

ZINNARI ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)

GREZZI GIANLUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CAPPELLI DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BARONI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SANGUINETI ANDREA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARPERO MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

VERNI FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

TACCHINO PAUL (MULTEDO LEVANTE 1930)

VARGIU MAURIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

MENDEZ RUIZ YANDRY ARIEL (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MENDOLA FILIPPO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BELLANTONE FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

MORENO ORTEGA ALEX JOEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GACCIOLI NICOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

GARE DEL 19/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CASTELNOVESE

Per il mancato possesso dei tabelloni per l'effettuazione delle sostituzioni

Euro 50,00 VEZZANO 2005

Per il mancato possesso dei tabelloni per l'effettuazione delle sostituzioni

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2023

ROSALES NIETO MARIO GABRIEL (ALBISSOLE 1909)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 3/2023

MARON FABRIZIO (AURORA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

TOVANI PIERLUIGI (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVERI DANIELE (LETIMBRO 1945)

SAULLE GINO (SAN CIPRIANO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 3/2023

MASENA RODRIGUEZ MARCOS JORGE (BORGO INCROCIATI)

SQUALIFICA PER UNA GARA

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIONE MASSIMILIANO (ALTARESE)

DE FERRARI RAFFAELE (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PUTTI GIOVANNI (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

AMMONIZIONE (I INFR)

RAMOINO MASSIMO (ATLETICO ARGENTINA)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

Dopo aver subìto un fallo ed essere caduto a terra, rivolgeva a gran voce ripetuti insulti all'avversario; la situazione dava origine ad una mischia fra esponenti di entrambe le società ed egli, dopo aver nuovamente insultato l'avversario, lo spintonava più volte con violenza.

SICILIA ANTONIO (BORGO INCROCIATI)

Nel corso di una mischia, pur trovandosi ad almeno 20/30 mt. Dal fatto, sopraggiungeva a gran velocità, spintonava con violenza un avversario, rivolgendogli al contempo ripetuti insulti

LUCIANO MATTEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

Istigato da un avversario, gli dava una testata, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COZZANI LUCA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

MILONE GIANLUCA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

MIGGIANO DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AIT YOUNSS MOHAMED (VEZZANO 2005)

Partecipava ad una rissa avvenuta a fine gara, lanciando delle borracce nello spogliatoio della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MENOTTI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

TOFANICA MARIUS (CAMPOROSSO)

RANNE AUGUSTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)

ANTONELLI MIRKO (SAN FRANCESCO LOANO)

VERRANDO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

BENMOUMEN SOUHAIL (CASTELNOVESE)

Al termine della gara, facendo finta di dirigersi verso il proprio spogliatoio prendeva una ricorsa di circa 15mt e tirava un pugno con mano chiusa e con forza ad un avversario, il quale, rendendosi conto del pericolo, cercava di scansare il colpo, ma veniva raggiunto nel lato destro e retro del collo subendo arrossamento e gonfiore (sanzione aggravata perché il fatto è avvenuto a fine gara)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CECCARELLI NICHOLAS (ANTICA LUNI 2009) Al termine della gara, si avvicinava al ddg, minacciandolo pesantemente, faccia a faccia, e contemporaneamente rivolgendogli espressioni ingiuriose e di stampo discriminatorio di genere (sanzione aggravata perchè i fatti si sono svolti a fine gara e per l'uso di un'espressione di stampo discriminatorio di genere)

CARTA SIMONE (PRA F.C.)

Al termine della gara, davanti al tunnel d'uscita, rivolgeva al ddg espressioni irriguardose e lesive del suo prestigio e della classe arbitrale; continuava con tali espressioni anche davanti allo spogliatoio del ddg, impedendogli di chiuderne la porta. Dopo che il ddg medesimo si era fatto la doccia, proseguiva nel proprio atteggiamento gravemente irriguardoso (sanzione aggravata perchè i fatti sono avvenuti dopo la gara)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PORTA FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

PUGGIONI ANDREA (CA DE RISSI SG)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

FAZIO NICOLO (CITTA DI COGOLETO)

GUERRA ANDREA (LETIMBRO 1945)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

EL AMRAQUI EL MAHDI (PRA F.C.)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RISTAGNO SAMUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

DEVOTO GIACOMO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAROGLIO FILIPPO (ALBISSOLE 1909)

PIOMBO ALESSIO (ALTARESE)

ANTOMPAOLI MATTIA (ANTICA LUNI 2009)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

MATAROZZO MATTEO (BORGO INCROCIATI)

VAROSIO LUCA (BORGO INCROCIATI)

LO CICERO LORENZO (CA DE RISSI SG)

COLAVITO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

ROVANI MATTIA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

DI PIETRO LORENZO (SAN CIPRIANO)

VULPES GABRIELE (SAN CIPRIANO)

CAVALLO MATTEO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)

GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

PICCARDO CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO)

TORRINI LORIS (MALLARE)

PESCE FEDERICO (MURA ANGELI)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FAVARA MATTEO (ALTARESE)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

CAROGLIO FEDERICO (CA DE RISSI SG)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

ARCIDIACONO ALESSIO (PRA F.C.)

BALLO ZOUMANA (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROMANO GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

SIRI MATTEO (MALLARE) VERO GIANLUCA (MALLARE)

CANERI LUCA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

BALDINI LORENZO (PRATO 2013)

GIACOPETTI MATTIA (PRATO 2013)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

FADLAOUI OTMAN (ALBISSOLE 1909)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

BRUZZONE FRANCESCO (ALTARESE)

VASSALLI LUCA (ALTARESE)

AMALFITANO MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

GUGLIELMI LUCA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MANFREDI DAVID (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)

RUSSO ARTIMAGNELLA ANDREA (LETIMBRO 1945)

CAPITANI FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

BRIANO MATTEO (PLODIO 1997)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

PECAJ LEDION (RIESE)

BADOINO ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

BIASIN GIACOMO (SANTERENZINA)

BERRUTI DANIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

SABALLY IBRAHIM (SPERANZA 1912 F.C.)

ARDOINO LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

DEIDDA MATTEO (VEZZANO 2005)

GRASSI ANGELO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

MENGA LIVIO (ALTARESE)

GIORGI DAVIDE (ANTICA LUNI 2009)

NARDINI NICCOLO (ANTICA LUNI 2009)

ROSSINI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

PETRACHE CATALIN (ATLETICO ARGENTINA)

CONTI NICOLA (BOLANESE)

FAVALI LUCA (CA DE RISSI SG)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

CISSE IBRAHIMA (CASTELNOVESE)

GUEYE MOUHAMED (CITTA DI COGOLETO)

MURIALDO LORENZO (LETIMBRO 1945)

TESTI JACOPO (LETIMBRO 1945)

VENTUROTTI DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

GALLO FABIO (PLODIO 1997)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

MOSCATELLI MICHELE (SANTERENZINA)

CAPITELLI ANDREA (SORI)

ZAMANA FILIPPO (SORI)

CIRILLO CARLO (SPERANZA 1912 F.C.)

PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRUZZETTI MANUEL (ARCOLA GARIBALDINA)

MOCANU CIPRIAN GABRIEL (ATLETICO ARGENTINA)

BERTOLA RAJAN GIUSEPPE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

PAITA MATTEO (CASTELNOVESE)

TORRA GENTIAN (MILLESIMO CALCIO)

TAZZER MARCO (PSM RAPALLO)

SANTONASTASO EMANUELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

ANDREANI DANIELE (RICCO LE RONDINI)

BERTORA ANDREA (RIESE)

GIRIMONDI FEDERICO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

OLMO LORENZO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BRUNA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

VACCA CHRISTIAN (SAN CIPRIANO)

BELVISO FILIPPO (SANTERENZINA)

NOT JACOPO (VELOCE 1910)

AIT YOUNSS MOHAMED (VEZZANO 2005)

MACCIONE MARCO (VEZZANO 2005)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)