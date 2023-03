Il vento forte e le condizioni fisiche della squadra non sono state amiche dell'Albenga ieri pomeriggio nel faccia a faccia contro il Rivasamba.

Dopo il triplice fischio finale il risultato era fissato sullo 0-0, ma ciò non preoccupa particolarmente Santiago Sogno che, dall'alto della sua esperienza, sa bene come in campionato possano capitare periodi difficili anche alla squadre più competitive.