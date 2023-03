Calcio, Prima Categoria. Buona parte del girone A in campo dopo il tè. Nel girone B il Q&V prova a ripartire contro il Multedo Levante

Sarà una domenica particolarmente atipica nel girone A di Prima Categoria.

Quasi l'intero programma sarà infatti disputato alle ore 18:00, soprattutto a causa deila situazione complessa dei campi in Val Bormida.

Alle 15 si disputeranno infatti solo Mallare - Virtus Sanremo, San Filippo Neri Yepp - Atletico Argentina e Oneglia - San Francesco.

Alle 18:00 via invece a Camporosso - Aurora (importantissima per la corsa alla vetta e ai playout), il super derby tra Vadino e Pontelungo (i granata non vogliono mollare di un millimetro dopo aver riconquistato il primato), Millesimo - Altarese e Plodio - Andora.

Nel girone B, dopo gli anticipi di ieri pomeriggio, alle 11:00 spazio alla sfida d'alto rango tra Pra e Spotornese. Alle 15:00 il Quiliano & Valleggia proverà a riprendere a correre contro il Multedo - Levante, una delle squadre più in forma del campionato, mentre nel medesimo orario il derby Letimbro - Priamar dirà molto sulle speranze o ansie playout per le formazioni di Oliva e Pusceddu. Completa il programma Veloce - Olimpic.

Rinviata al 22 marzo Vadese - Albissole.

Il programma