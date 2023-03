Pallanuoto. La Pro Recco domina alla Zanelli, battuta 15-4 un'incerottata RN Savona

La BPER Rari Nantes Savona ha perso, con la Pro Recco, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 19^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2022/2023. 15 a 4 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra ospite.

Da segnalare che il Savona ha giocato privo di molte pedine importantissime come il capitano Valerio Rizzo, il portiere Gianmarco Nicosia e gli attaccanti Eduardo Campopiano e Mario Guidi perchè infortunati. Tanti i giovanissimi schierati nella formazione savonese tra cui l’esordiente in Serie A 1, Samuele Giordano, classe 2005.

L’attaccante savonese, Federico Panerai, afferma: “Abbiamo giocato con i più forti in condizioni di grande emergenza. Mi fa piacere solo per i nostri giovani che hanno potuto confrontarsi oggi in acqua. Per come potevamo ce l’abbiamo messa tutta”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 20^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 18 marzo. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Polo Acquatico Frecciarossa” di Ostia con il Distretti Ecologici Nuoto Roma. L’incontro avrà inizio alle ore 16,00.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – PRO RECCO 4 – 15

Parziali (0 – 4) (1 – 4) (0 – 2) (3 – 5)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Da Rold, Rocchi, Patchaliev 2, Giovanetti, Panerai, Urbinati, Caldieri, Bruni 1, Giordano, Arco 1 (su rigore), Durdic, Lanzoni, Valenza.

Allenatore Alberto Angelini.

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Cannella 5 (di cui 1 su rigore), Younger 2, Fondelli, Presciutti N. 1, Echenique, Ivovic 1, Velotto 1, Aicardi 2, Hallock, Negri.

Allenatore Sandro Sukno.

Arbitri: Riccardo Carmignani di Messina e Alessio Nicolai di Cerveteri (Roma).

Delegato Fin : Enzo Carannante di Torino.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 2 / 6 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

PRO RECCO: 5 / 9 + 1 rigore realizzato.

Note:

Spettatori : 200.

Usciti per 3 falli : Nesuno.

A 4’06” dalla fine del 3° tempo Giordano (Savona) ha sbagliato un rigore (fuori).

A inizio del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Da Rold con Valenza.