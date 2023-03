Nuoto. Doria Loano brilla alle finali regionali a La Sciorba

Nel corso dello scorso weekend, si sono svolte le Finali Regionali di Categoria presso la piscina di La Sciorba, dove sono scesi in vasca 14 atleti del Nuoto Doria Loano.

Per la maggior parte di loro era l’ultimo appuntamento della stagione invernale, gare nelle quali non bisognava sbagliare nulla per poter portare a casa i migliori risultati sia cronometrici che di posizionamenti e così è stato.

Tutti i ragazzi hanno chiuso la stagione con i loro Personal Best e salendo più volte sul podio.

Tutti i medagliati del Doria Nuoto Loano:

Joel Pontanari categoria Junior M2006





2^ classificato nei 100 rana e 200 rana, 200 misti e nei 100 stile

3^ classificati nei 200 stile libero

Artue Verdes categoria Ragazzi M2008





2^ classificato nei 100 e 200 rana, conquistando il pass per i Campionati Italiani Giovanili a Riccione

3^ classificato nei 200 misti

Lorenzo Porta cat. Ragazzi M2009





1^ classificato è campione regionale nei 200 rana

2^ classificato nei 100 rana

Anche lui parteciperà ai Criteria giovanili a Riccione avendo conseguiti i tempi limiti già a inizio febbraio

Greta Shteto cat. Cadette F





3^ classificata nei 200 misti e 200 rana

Alessandro Cominato cat. Ragazzi M2007





3^ classificato nei 1500 stile libero.

Erano presenti in queste tre giornate anche Tommaso Aicardo, Damino Ferrari, Chiara Guarisco, Giuseppe Michele Ippolito, Lorenzo Silvi, Ludovica Scardigno, Ludovico Trincheri, Shi Man Xu e Pietro Zangrandi.

Prossimo obbiettivo per i due ranisti Porta e Verdes che vedremo in vasca dal 3 al 5 Aprile a Riccione durante i Criteria Nazionali Giovanili.