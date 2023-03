Volley, Serie B maschile. Albisola Pallavolo vince e convince contro il Novi: le voci dei protagonisti (VIDEO)

L'Albisola Pallavolo ottiene la terza vittoria nel campionato di Serie B maschile di volley dopo un match giocato in maniera convincente.

I savonesi superano per 3 set a 0 il Novi AS Pallavolo, al termine di una partita giocata in maniera importante nonostante i tre set siano stati equilibrati nel punteggio. Nel primo set l'Albisola chiude avanti per 25-22, nel secondo parziale padroni di casa chiudono sul 26-24, mentre nel terzo e decisivo set arriva il definitivo 26-24.

Un successo sigillato grazie all’ace decisivo di Tommaso Denegri, che ha commentato la vittoria e il momento positivo per la formazione di coach Claudio Agosto insieme al compagno Alessandro Cuzari.