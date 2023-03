Millesimo rifà il look agli impianti sportivi: arriva l'erba sintetica per il campo da calcio

Il comune di Millesimo riqualifica gli impianti sportivi. Un intervento da circa 745 mila euro, finanziato grazie al bando Sport e Periferie. I lavori dovrebbero iniziare entro un paio di settimane per terminare con l'inizio della prossima stagione agonistica.

Il progetto prevede la posa del manto in erba sintetica per il campo da calcio, il restyling dell'illuminazione, con l'installazione di luci a led in sostituzione degli attuali proiettori alogeni, nonché lo spostamento delle tribune sul lato opposto del rettangolo da gioco, in una posizione più consona rispetto all'abbagliamento solare.

Ma non è tutto. L'impianto destinato in origine al tennis verrà trasformato in una struttura polivalente con la realizzazione di un fabbricato adibito a spalti perimetrali per circa 200 persone, spogliatoi sottostanti e locali accessori.