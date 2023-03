Calcio. Prima Categoria A: tutto sul testa a testa al vertice tra Pontelungo e Camporosso, ma attenzione anche agli incastri in zona playout

E' ancora tutto da scrivere il finale del girone A di Prima Categoria.

Con l'esclusione dell'Atl. Argentina e la certezza che il quinto posto non garantirà il pass per i playoff, tiene sempre banco il duello al vertice tra Pontelungo e Camporosso, con i granata avanti di due lunghezze a centottanta minuti dal gong finale.

La squadra di Zanardini, in campo alle 18.00 in contemporanea con tutti gli altri match, troverà sul suo cammino un'Andora già certa degli spareggi di fine stagione, ma a caccia di quel terzo posto che potrebbe permetterle di giocare in casa la semifinale playoff contro la San Francesco Loano, oggi a riposo.

Avversario sulla carta più morbido per il Camporosso, atteso dalla sfida interna contro la San Filippo Neri Yepp Albenga, in piena lotta salvezza: in questa ottica da seguire con attenzione anche Mallare-Oneglia, Virtus Sanremo-Millesimo e Aurora-Plodio, mentre Altarese-Vadino è la classica partita di fine stagione tra due squadre ormai tranquille a metà classifica.

Il programma: