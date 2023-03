Basket, A2 femminile. Selargius incontenibile, Amatori Savona sconfitta largamente in Sardegna

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS 78 – AZIMUT WEALTH MANAGEMENT AMATORI PALLACANESTRO SAVONA 43

(19-8) ;(37-24);(58-37);(78-43)

Per la ventitreesima giornata di campionato, l’Amatori Savona vola a Cagliari per affrontare il San Salvatore Selargius, squadra reduce da tre vittorie consecutive e con gli stessi punti in classifica dell’Amatori; le liguri arrivano dalla vittoria contro Patti che è valsa la salvezza matematica.

Scontro importante quindi anche in chiave play-off con Savona al sesto posto e Selargius al settimo.





Partenza frizzante a Cagliari, con due canestri nel giro di pochi secondi di Aispurua e Paleari: il ritmo alto favorisce le giocate in transizione di Selargius che guidata da Granzotto trova il canestro sia da dietro l’arco sia da dentro l’area. Le iniziative di Zanetti tengono a contatto Savona ma alla metà del quarto le sarde sono in vantaggio di 9 punti. Escono bene le biancorosse dal time-out di coach Cacace e vanno a segno con il gioco a due tra Ceccardi e Zanetti. Le basse percentuali al tiro delle savonesi non rendono giustizia al buon lavoro svolto nella metà campo difensiva e così le padrone di casa allungano fino al +11 di fine primo quarto (19-8).





Nel secondo quarto parte con la giusta grinta Vivalda, che chiude un gioco da tre punti nei primi secondi. Subito, però, lo staff savonese deve fare i conti con i problemi di falli delle lunghe Pobozy e Ceccardi: senza la protezione del ferro Selargius può penetrare e realizzare i canestri che valgono il +13 a sei minuti dall’intervallo. Amatori Savona continua a segnare poco, complice anche l’ottima difesa sarda: Zanetti prova con la sfuriata a ridosso della fine del primo tempo ma la squadra sarda piazza un paio di triple molto pesanti. Salvestrini addolcisce l’intervallo per le sue realizzando un gioco da tre punti che manda le due squadre negli spogliatoi sul 37-24.

Nel secondo tempo parte bene Selargius, con Granzotto continua a segnare e a far segnare: ne approfittano un paio di volte Srot e Ceccarelli per portare sul +21 le sarde. Sono minuti molto complicati per le liguri che perdono numerosi palloni e non riescono a contenere le energie delle isolane in entrambe le metà campo. Tentativi di risveglio arrivano da Ceccardi e Paleari che riportano il passivo sotto i venti punti fino al canestro di Aispurua che sancisce la fine del terzo quarto sul 58-37.





Nel quarto periodo Savona prova con l’orgoglio e le ultime energie rimaste a diminuire il pesante svantaggio, Selargius però non molla di un centimetro e continua a macinare punti con Ceccarelli, che rimane un rebus irrisolvibile per la difesa dell’APS. Ultimi minuti utili solo per i tabellini delle sarde. Il match si chiude con punteggio 78-43.





Tabellini:

SELARGIUS: Aispurua 12, Mura, Granzotto 13, Ceccarelli 21, Srot 19, Pandori 11, Pinna, Vargiu, Valenti, Corongiu, Poddighe 2. All Righi, Ass Amarasi

SAVONA: Ceccardi 8, Vivalda 5, Salvestrini 3, Poletti, Lo Re 1, Picasso 1, Paleari 7, Leonardini 3, Pobozy 4, Zanetti 11. All Cacace, Ass Faranna