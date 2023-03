Calcio, Juniores di Eccellenza. Final four e playout, ecco gli accoppiamenti e gli orari per Finale e Cairese

Gironi di “Eccellenza” – Campione Regionale

FASE FINALE 1° Turno: sabato 01 aprile 2023 (andata) – sabato 15 aprile 2023 (ritorno)

Finale (1° Girone “A”) - Rivasamba H.C.A. (2° Girone “B”) gara 01

Athletic Club Albaro (1° Girone “B”) - Football Genova Calcio (2° Girone “A”) gara 02

Gare di andata – sabato 01 aprile 2023

Rivasamba H.C.A. – Finale: ore 14.30, campo “Hans Christian Andersen” di Sestri Levante (GE).

Football Genova Calcio – Athletic Club Albaro: ore 16.30, campo “Italo Ferrando” di Genova (Cornigliano).

Gare di ritorno – sabato 15 aprile 2023 – ore 16.30

Finale – Rivasamba H.C.A.: campo “Felice Borel” di Finale Ligure (SV).

Athletic Club Albaro – Football Genova Calcio: campo “Mons. Erasmo Sanguineti” di Genova (Quarto).

Modalità Tecniche: Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente. 2° Turno – Finale: sabato 29 aprile 2023 Vincente gara 01 - Vincente gara 02 Modalità tecniche delle gare di finale: gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.

Gironi di “Eccellenza” – Retrocessioni al “2° livello”

Retrocedono al “2° livello” del Campionato Regionale Under 19 Stagione sportiva 2023/2024:

Girone “A”: Vallescrivia 2018 – ultima classificata;

Girone “B”: Magra Azzurri – ultima classificata.

Play out Girone “A”

Primo Turno Legino 1910 (Quintultima class.) - Cairese (Penultima class.) gara 01

Ceriale Progetto Calcio (Quartultima class.) - Sampierdarenese (Terzultima class.) gara 02

Sono dichiarate vincenti, essendosi verificato al termine del campionato un distacco pari o superiore a 05 punti tra le squadre abbinate, le Società Legino 1910 e Ceriale Progetto Calcio.

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out

Cairese (Perdente gara 1) - Sampierdarenese (Perdente gara 2) gara 03

Gara di andata: Cairese – Sampierdarenese verrà disputata sabato 01 aprile 2023, alle ore 16.30, sul campo “Cesare Brin “B”” di Cairo Montenotte (SV)

Gara di ritorno: Sampierdarenese – Cairese verrà disputata sabato 15 aprile 2023, alle ore 16.30, sul campo “Mauro Morgavi” di Genova (Sampierdarena).

Retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Under 19 la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Girone “B”

Primo Turno

Serra Riccò 1971 (Quintultima class.) - Borgoratti (Penultima class.) gara 01

Tarros Sarzanese Srl (Quartultima class.) - Don Bosco Spezia Calcio (Terzultima class.) gara 02

Viene dichiarata vincente, essendosi verificato al termine del campionato un distacco pari o superiore a 05 punti tra le squadre abbinate, la Società Serra Riccò 1971.

Gara 02 Tarros Sarzanese Srl – Don Bosco Spezia Calcio verrà disputata sabato 01 aprile 2023, alle ore 16.30, sul campo “Pasquale Berghini” di Sarzana (SP).

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica.

Secondo Turno – Accoppiamenti Play Out

Borgoratti (Perdente gara 1) - Perdente gara 2 gara 03

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato.

Gara di andata: Borgoratti – Perdente Gara 02 verrà disputata sabato 15 aprile 2023, alle ore 16.30, sul campo “Giuseppe Vallebona” di Genova (Bavari).

Gara di ritorno: Perdente Gara 02 – Borgoratti verrà disputata sabato 22 aprile 2023, campo ed ora da destinare.

Retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Under 19 la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.