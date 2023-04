Calcio. Eccellenza, spicca Lavagnese-Imperia. L'Albenga fa tappa a Busalla, Cairese al "Brin" con il Canaletto, il Finale attende la visita dell'Arenzano

Ancora sei giornate in calendario prima di tirare definitivamente le somme, ma in casa Albenga l'intenzione è quella di provare a chiudere i conti il prima possibile dopo quanto costruito fin qui.

Sarà il Busalla l'avversario odierno di Sogno e compagni, a caccia del bottino pieno contro una squadra vicina alla salvezza, seppur non ancora in cassaforte; il big di match di giornata andrà invece in scena al "Riboli", dove l'Imperia tenterà il colpaccio per provare a riavvicinarsi nuovamente al secondo posto, al momento occupato dalla Lavagnese distante sette lunghezze. Spettatrice interessata la Cairese, che attende al "Brin" la visita del Canaletto in piena zona retrocessione, dove è sprofondato anche il Finale, a caccia di un risultato utile contro l'Arenzano dopo la serie di sconfitte collezionate negli ultimi due mesi.

Tante le squadre tranquille a metà classifica, mentre in chiave playout sono da tenere d'occhio gli incroci tra Taggia-Athletic, Voltrese-Campomorone e Rivasamba-Sestrese, con il Rapallo ospite della Genova Calcio di Maisano.

Si parte alle 15.00, ad eccezione della sfida dell'Andersen anticipata alle 14.30.

Il programma: