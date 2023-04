Len Euro Cup. Il CT Campagna lancia la RN Savona: "Vasas più esperto, i biancorossi puntino sul loro entusiasmo"

"Questa finale è un traguardo meritato per una squadra che negli ultimi anni ha avuto anche un po' di sfortuna in coppa, uscendo ai rigori o immeritatamente in competizioni come la Champions League o la Euro Cup - il pensiero di Campagna - Il percorso quest'anno è stato forse leggermente più fortunato con le ultime due partite con squadre italiane vinte negli ultimi secondi, ma è stata una fortuna che si doveva al Savona: nonostante gli infortuni e la squadra molto rinnovata ha sempre giocato una pallanuoto di alto livello".

In conclusione parole al miele per il sodalizio del presidente Daniele Polti e del vicepresidente Giuseppe Gervasio: "Una società virtuosa che insieme all'Ortigia è arrivata in Serie A negli anni '80 e da lì in poi ha sempre creato un serbatoio importante per rinnovarsi e soprattutto per fornire giocatori di livello alla nazionale - ha sottolineato il ct Campagna - È una società che ha ben chiara la sua vision, la sua mission e il suo status e dà ai ragazzi di Savona e dintorni la possibilità di avere uno sbocco importante in uno sport che per la Liguria è basilare. La pallanuoto, che si è sviluppata molto nel levante, trova a Savona un riferimento unico nel ponente".