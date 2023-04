Spettacolo sugli spalti e in acqua, un arbitraggio pessimo non rovina la festa della Rari (VIDEO)

Spettacolo in campo ma anche sugli spalti di una piscina Zanelli vestita a festa: " Una cornice bella che fa onore alla città - ha dichiarato il sindaco Marco Russo - peccato per il pareggio, ma rimane una grande soddisfazione ".

Dall'amministrazione comunale i complimenti alla società del presidente Polti ma non solo, in vista del match di ritorno non è esclusa la possibilità che in città si possa organizzare un maxischermo per i tifosi: "Sono cose che avvengono abbastanza spontaneamente, noi saremmo disponibili - ha spiegato l'assessore allo sport Francesco Rossello - bisogna crederci fino all'ultimo e stare vicino alla squadra".