Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a 5 giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTEGGI FILIPPO (BORZOLI)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VI INFR)

AMIRANTE SALVATORE (LITTLE CLUB JAMES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

Espulso per doppia ammonizione, colpiva, in rapida successione due avversari, entrambi con uno schiaffo di lieve entità, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CONDORELLI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

DI MURI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO)

MORANDO SAMUEL (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POSSEMATO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

GAGGERO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GAVINI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BERTELLONI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PANNONE ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

MENINI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FONJOCK DIVINE (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (XII INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CERRUTI ALESSANDRO (MARASSI 1965)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROSSI ANGELO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SOCCER BORGHETTO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARQUEZ MANUEL (BAIA ALASSIO CALCIO)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

STILO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

OTTONELLO ALESSIO (BORZOLI)

ZIGNEGO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

COSENTINO MATTEO (CAPERANESE 2015)

MASI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

ZANARDI GUGLIELMO (MARASSI 1965)

CURABBA MORENO (PRAESE 1945)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAOLETTI LORENZO (CAPERANESE 2015)

LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ORIGLIA FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

VALLETTA FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

ALBERTI RICCARDO (PRAESE 1945)

MOLADORI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

ZINGHINI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PERATA LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CONDORELLI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MANGINI LORENZO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PIETRA ALESSANDRO (MAROLACQUASANTA)

CALVINI RICCARDO PIERO (OSPEDALETTI CALCIO)