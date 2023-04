Calcio dilettantistico. Titolo, playoff e playout. Ecco tutti i verdetti odierni

Sono piovuti tanti, tantissimi verdetti nel pomeriggio del calcio dilettantistico ligure.

In Promozione si andrà ai playoff interni tra il Serra Riccò e la Praese, mentre in coda, dopo le retrocessioni di Baia Alassio e Golfodianese, l'unico playout sarà tra Campese e Ospedaletti. Salvo il Bragno.

In Prima Categoria avanzano alla fase regionale dei playoff il Camporosso (3-2 alla San Francesco Loano) e il Pra (3-2 alla Spotornese). Retrocede in Seconda Categoria il Mallare (l'Oneglia ha vinto anche il playout di ritorno), mentre il Cogoleto ha battuto 2-1 la Priamar nella partita di andata. Nella poule regionale per il titolo, pareggio per 1-1 tra Quiliano & Valleggia e Pontelungo (Guardone e Tedesco i marcatori) nella gara di andata al Picasso.

In Seconda Categoria vittorie playoff per la Sanremo 2000 (vittoria per 2-1 sul campo della Carlin's Boys) e per il Cengio (3-1 alla Rocchettese), preziosissime in ottica ripescaggio.

Nei playout, 3-0 del Real Santo Stefano (sfida di andata) in casa del San Bartolomeo Cervo.