Pallanuoto. Giacomo Lanzoni lascia la Rari Nantes Savona: "Un piacere e un onore indossare i colori savonesi"

La BPER R.N. Savona comunica che dalla prossima stagione agonistica l’attaccante Giacomo Lanzoni non farà più parte della 1^ Squadra.

Afferma Giacomo Lanzoni: “Ringrazio la Rari per l’anno emozionante vissuto insieme, è stato un piacere ed un onore indossare i colori del Savona, portandoli, dopo tanti anni, in una finale di Euro Cup. Ringrazio tutti i miei compagni, Alberto e tutta la dirigenza, ringrazio l’Ing. Gervasio e tutte le persone che ruotano attorno al mondo Rari Nantes Savona. Vi auguro il meglio”.

Dichiara l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Saluto e ringrazio Lanzoni per il prezioso e costante contributo tecnico alla squadra ma soprattutto per l’educazione, la positività e il sacrifico profusi nella quotidianità del lavoro con i compagni. Sono certo che grazie a queste sue qualità il futuro sarà ricco di soddisfazioni sia per lui sia per chi avrà il piacere di stargli accanto”.