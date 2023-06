Calcio. Domenica in campo per Sestri Levante e Lavagnese, si cerca l'accesso alle rispettive finali

Si avvia alla conclusione la stagione dilettantistica per le squadre liguri.

La quasi totalità dei club sta già programmando la prossima stagione, mentre i riflettori sul rettangolo verde restano accesi solo a levante.

Oggi, infatti, sia la Lavagnese che il Sestri Levante cercano il pass per l'ultimo atto delle rispettive competizioni.

I corsari dovranno vincere in casa del Pineto per garantirsi l'accesso alla finale scudetto nazionale, dopo lo 0-0 del Sivori, mentre la Lavagnese parte dal vantaggio maturato nei primi 90 minuti in casa dell'Accademia Borgomanero (1-0) per raggiungere la finale degl spareggi nazionali.

I rossoblu scenderanno in campo alle 16:00. i bianconeri un'ora prima, alle 15:00.