Pallacanestro Alassio: sono ben sei le squadre pronte a guadagnarsi la finale regionale

Portare una o due squadre all’atto conclusivo di una stagione è di per se un risultato unico ma portarne ben cinque è qualcosa di straordinario.

Lo scorso anno i gialloblu si laurearono campioni regionali con le squadre Under 13 (annata 2009-2010) e Under 14 (annata 2008-2009) mentre in questa stagione sono arrivate all’atto conclusivo la Prima Squadra in Serie D, l’Under 19, l’Under 15, l’Under 14 elite, gli Esordienti maschili e le Esordienti femminili.

La Prima Squadra, in Serie D, ha già concluso il proprio cammino dove, dopo essere arrivata terza in campionato, ha superato ai play off prima Ospedaletti e poi Follo. In finale Chiavari ha avuto la meglio vincendo la serie 2-1 con diverse polemiche in quanto una conduzione arbitrale in tutte e tre le gare, ma soprattutto in gara due, ha sollevato diversi dubbi sul fronte alassino avallato da immagini che parlano in modo inequivocabile.

L’Under 19 ha vinto il proprio Girone e ai play off ha superato nell’ordine Basket Cairo, Bvc Sanremo e Recco. In finale si troverà di fronte il Cogoleto, vincitore del girone B e con un quoziente migliore rispetto ai gialloblù che gli permetterà di avere l’eventuale gara 3 in casa.

L’Under 15 è arrivata prima nel Girone A e successivamente, ai play off, ha eliminato nell’ordine Red Basket Ovada, Bordighera e Meeting Genova. L’atto conclusivo vedrà opposti i gialloblu a Virtus Genova, vincitrice del girone B, che ha eliminato Arcola Spezia arrivata prima nel giroce C.

L’Under 14 elite è arrivata seconda in campionato e in semifinale play off ha avuto la meglio sul Basket Sestri. Anche qui, come per la Serie D,è arrivato un secondo posto con i gialloblu sconfitti da Pallacanestro Vado forte di un rinforzo straniero in questa stagione e che ha difeso in modo molto speculativo giocando 80 minuti di zona box and one molto difficile da attaccare a quell’età.

Esordienti maschili ed Esordienti femminile (annata 2011-12) hanno conquistato, dopo aver vinto i propri gironi, l’accesso alla FINAL FOUR REGIONALE. I maschi se la vedranno con Pegli, Canaletto e Le Torri mentre le femmine avranno di fronte Loano, Spezia Diego Bologna e Ardita Genova.