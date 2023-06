Pallanuoto. Missione compiuta l'Under 16 della RN Savona accede alle semifinali nazionali

La BPER Rari Nantes Savona Under 16 si è qualificata per la Semifinale del Campionato Nazionale di categoria.

I ragazzi guidati dall'allenatore Didieu Cavallera, hanno giocato i Quarti di Finale nel centro sportivo“Le Cupole” ad Acilia ed hanno affrontato l’S.S. Lazio Nuoto, il Telimar Palermo e la Rari Nantes Cagliari.

La qualificazione è arrivata graziealle due vittorie ottenute con Rari Nantes Cagliari e Telimar. Ibiancorossi saranno, quindi, impegnati nella Semifinale che si giocherà il 26 e 27 giugno in Campania con Pescara, Posillipo e San Mauro.





Questi i tabellini delle partite.



1º Incontro



S.S. LAZIO NUOTO – BPER R.N. SAVONA 21 – 1

Parziali: (2 – 1) (4 – 0) (7 – 0) (8 - 0)



S.S. LAZIO NUOTO: Pannaccio, Alessandrini 4 (di cui 1 su rigore), Moroni 2, Iudica, Filippi 2, Tresa 1, Olivi, Costanzo 2, Corelli 3 (di cui 1 su rigore), Ruffo, Righetti 3, Sorrentino, Marchetti, Cicchetti, Sforza 4.

Allenatore: Ruffelli.



BPER R. N. SAVONA: Lanza, Invernizio, Ottonello, Guastavino, Mordeglia, Degrossi, Mantovani A., Gattuso, Nieuwenhuizen, Giannelli, Ferrari 1, Merkaj, Bragantini P., Delucis, Pesce.

Allenatore: Cavallera.



Arbitro: Giacchini.



Giudice Arbitro: Amodeo.



Superiorità numeriche:

Lazio: 4 / 6 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

Savona: 0 / 7.



Note:

Usciti per limite falli: Iudica (Lazio) a 0'44” dalla fine del 3º tempo.

A 6'07” dalla fine del 1º tempo, punteggio 0 – 0, Tresa (Lazio) ha

fallito un rigore.





2º Incontro



BPER R.N. SAVONA – R.N. CAGLIARI 16 – 3

Parziali: (1 – 1) (6 – 0) (6 – 2) ( 3 – 0)



BPER R.N. SAVONA: Lanza, Invernizio 3, Ottonello 1, Guastavino 1,

Mordeglia 1 (su rigore), Degrossi 2, Mantovani A. 2 (di cui 1 su

rigore), Gattuso, Nieuwenhuizen 3, Giannelli, Ferrari 2, Merkaj,

Bragantini P. 1 (su rigore), Delucis, Pesce.

Allenatore: Cavallera.



R.N. CAGLIARI: Vivanet, Angioini, Manca, Mannoni, Pisano 1, Cammarata, Tagliatti 1, Onnis, Lavanga 1, Giorgetti, Ibba, Uccella, Codonesu, Usai.

Allenatore: Postiglione.



Arbitro: Costantino.



Giudice Arbitro: Amodeo.



Superiorità numeriche:

Savona: 4 / 5 + 3 rigori realizzati.

Cagliari: 3 / 8.



Note:

Usciti per limite falli: Nessuno.





3º Incontro



TELIMAR – BPER R.N. SAVONA 6 – 8

Parziali: (0 – 3) (1 – 3) (1 – 1) (4 – 1)



TELIMAR: Taormina, Falsone 3 (di cui 1 su rigore), Vancheri, Cananzi 1,Barone, Panci, Di Bella, Carabillò 1, Puleo, Caviglia 1, Jeni, Rossi, Anania, Giliberti.

Allenatore: Quartuccio.



BPER R.N. SAVONA: Lanza, Invernizio, Ottonello, Guastavino 1, Mordeglia 1, Degrossi 3, Mantovani A. 2 (di cui 1 su rigore), Gattuso, Nieuwenhuizen, Giannelli, Ferrari 1 (su rigore), Merkaj, Bragantini P., Delucis, Pesce.

Allenatore: Cavallera.



Arbitro: Giacchini.



Giudice Arbitro: Amodeo.



Superiorità numeriche:

TeLiMar: 2 / 6 + 1 rigore realizzato.

Savona: 4 / 5 + 2 rigori realizzati.



Note:

Usciti per limite falli: Nessuno.