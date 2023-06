Basket. Under 17. La Stella Azzurra Roma non lascia scampo al Vado, alle 17 la finale per il terzo posto contro Forlì

Stella Azzurra Roma contro Olimpia Milano è la gara che vale il Tricolore Under 17 Eccellenza 2023.

La prima squadra a staccare il pass per la gara Scudetto è l’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, che nella prima Semifinale di giornata si è imposta sul One Team Basket Forlì 109-53. Ben 6 i giocatori di coach Halabi che hanno chiuso in doppia cifra. Fra questi Luigi Suigo, top scorer con 15 punti, a cui aggiungere 13 rimbalzi e 7 stoppate.



Nella finalissima i milanesi se la vedranno con la Stella Azzurra Roma. La squadra di coach D’Arcangeli ha superato la Pallacanestro Vado 76-42. Troppo ampio il gap contro un team pro, ma il percorso dei "pappagallini resta comunque incredibile.



Stella Azzurra e Olimpia Milano si sfideranno dunque per lo Scudetto Under 17 Eccellenza, l’ultimo da assegnare nella stagione 2022/23. I capitolini sono vicecampioni in carica della categoria, e lo scorso anno si fermarono solo nella Finalissima 2022 persa contro la Pallacanestro Varese (63-49).



Con larga parte del roster presente a Piombino, l’Olimpia Milano conquistò lo scorso anno lo Scudetto Under 15.

In questa settimana, le due squadre hanno già avuto modo di affrontarsi. Era la terza giornata del Girone C, e i nerostellati si imposero con un largo 80-48.



Per il terzo posto sarà One Team Forlì e Pallacanestro Vado.



I risultati delle Semifinali (17 giugno)

EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO – ONE TEAM BASKET FORLI’ 109-53

STELLA AZZURRA ROMA – PALLACANESTRO VADO 76-42



Il programma delle Finali (18 giugno)

Ore 17.00 Finale 3/4 posto: ONE TEAM BASKET FORLI’ – PALLACANESTRO VADO

Ore 19.30 Finale 1/2 posto: EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO – STELLA AZZURRA ROMA