Beach Volley. Campionato Italiano, finali show ad Albissola: Alfieri-Dal Molin e Benazzi-Lantignotti vincono la prima tappa 2023

Non poteva esserci epilogo migliore per archiviare la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley. Spettacolo totale sull'Arena Centrale di Albissola Marina, teatro delle finali andate in scena questo pomeriggio davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Al maschile, l'impresa di giornata porta la firma di Manuel Alfieri e Davide Dal Molin, capaci di rimontare e superare Abbiati-Andreatta, vittoriosi lo scorso anno, in un terzo set dove muri di Dal Molin e difese incredibili di Alfieri hanno infiammato i circa 500 spettatori presenti sulle tribune del centrale.

Necessario un tie break chiuso incredibilmente 26-24 anche per decidere il terzo gradino del podio, conquistato da Matteo Martino (ex Nazionale italiana di pallavolo) e Marco Caminati ai danni della coppia romana Vanni-Manni.

Finale tiratissima anche nel femminile, dove Giada Benazzi e Michela Lantignotti devono sudarsi il successo di tappa fino al 25-23 del tie break contro Puccinelli-Mattavelli, a un passo dal colpaccio dopo aver battuto, tra le altre, le teste di serie numero 2 Frasca-Gradini, comunque a podio grazie al successo nella finalina su They-Arcaini.