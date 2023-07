Pallacanestro, Final Four Regionali: arrivano ottimi risultati per i team della New Basket Abc Ponente

Stagione da incorniciare per ABC Basket Ponente non solo per i grandi risultati giovanili di questa stagione, ma anche per le ottime notizie che arrivano dai più piccoli del minibasket. Nelle loro realtà locali i più piccoli si dividono infatti in due società distinte rispettando un criterio di territorialità: Pallacanestro Alassio e Basket Le Torri Albenga - Ceriale.

Al termine di una lunga stagione nella categoria esordienti (2011/2012), dove ci si è confrontati con tutte le squadre delle province di Imperia e Savona, entrambe le società sono riuscite a raggiungere le finali regionali maschili con Pallacanestro Alassio vincitrice del titolo provinciale e in squadra unica, con le ragazze di Alassio, Le Torri e Borghetto, anche le finali regionali femminili, alle quali accedono le prime quattro squadre della regione.



Per i maschi la corsa di entrambe le società si è interrotta con Canaletto Spezia, laureatasi poi campione regionale, in semifinale per Le Torri e in una finale molto combattuta per Alassio che ha comunque conquistato il secondo posto in Regione dopo aver superato Pegli in semifinale.



Nel femminile invece, dopo una sconfitta di misura in semifinale con Ardita Genova, si è giunti al terzo posto a livello regionale davanti a Pallacanestro Loano.



"Per quanto il primo obiettivo a questa età sia sempre la crescita di ragazzi e ragazze" - affermano gli istruttori di entrambe le società - "risultati di questo tipo non possono che far piacere, perché ci fanno capire che il lavoro svolto va nella giusta direzione e che le basi per il futuro sono molto solide, a livello numerico e anche come qualità. Tra l'altro sia nel maschile che nel femminile, motivo di enorme soddisfazione per noi."