Atletica Val Lerrone. Ai Campionati Regionali arrivano sei titoli, Adina Navradi record nel giavellotto

Boissano - 10 Atleti in gara, sei titoli regionali conquistati a BOISSANO: cinque per i Master, un titolo Juniores oltre a tre medaglie d'argento. La Val Lerrone si distingue ai Campionati Regionali Individuali su Pista ALLIEVI/E, MASTER M/F - Juniores organizzati da CR Liguria - Boissano Team ai Regionali di Boissano.

Adina Navradi è Campionessa Regionale nel lancio del Giavellotto categoria SF 45: con la misura di 24m 68 fa il record regionale battendo se stessa.

Marina Bonora è Campionessa Regionale Master SF55 sui 200m e nel Getto del peso.

Gradino più alto e titolo di Campionessa Regionale per Deborah Mustari categoria Master SF 50 sui 100m. Deborah è anche medaglia d'argento sui 200m.

Titolo regionale Juniores anche per Giulio Betti nel salto in lungo.

Ottima gara anche Elena Cusato, categoria Allieve che ha conquistato lamedaglia d'argento nei 3000m e per il master SM 55 Adriano Cusato Argentonei 5000m.

Grande progressione per Lorenzo Galletto, sesta piazza nei 3000m, che haabbassato il personale di 18 secondi.Nicolò Parodi, categoria Allievi, è quarto nei 400 m e fa il personale sui200.

"Festa sul podio e a bordo in pista con i più giovani a fare il tifo per i Master che sono di esempio per la determinazione con cui affrontano legare, ponendosi sempre obiettivi di miglioramento, ma mettendo al centro lo spirito di gruppo, la voglia di divertirsi e stimolare gli atleti agli esordi e gli agonisti più giovani - spiega il presidente dell'Atletica valLerrone Andrea Verna.