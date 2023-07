Calciomercato. Ceriale, aventi con gli annunci. Dalla Golfo Dianese c'è Osinaga

Il comunicato:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica il secondo innesto della sessione estiva di calciomercato. Si unirà alla squadra Pablo Osinaga, laterale sinistro proveniente dalla Golfo Dianese con la quale ha giocato sino alla stagione appena conclusa.

Velocità abbinata ad una buona tecnica di base, Osinaga non vede l’ora di mettersi in gioco. “Sono molto contento – dichiara il calciatore -. La società è seria e sicuramente potrò migliorarmi e crescere. Ho visto fiducia da parte del mister, questo mi è bastato per scegliere il Ceriale”.

Un in bocca al lupo a Pablo per un’annata da vivere assieme, sperando di raggiungere gli obiettivi comuni.