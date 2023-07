Calcio, Città di Savona. Entrano nel direttivo Enrico Santucci, Fabrizio Pongilione e Alessandro Viani

Ai già presenti: Presidente Angelo Benucci, Vice Presidente Nadia De Marchi, i consiglieri Claudio Aonzo, Adamo Agostino e Massimo Piperissa dalla data odierna saranno parte integrante della nostra Società altre figure che già da tempo si sono prodigate per mettere basi solide per il futuro.

I Signori: Fabrizio Pongilione ex Vice Presidente del Celle Varazze, e cuore biancoblu;

Alessandro Viani in rappresentanza dell' "Associazione Savona 1907", cuore pulsante dei vecchi valori biancoblu, che hanno appoggiato il progetto Città di Savona per ridare vita e trasmettere l'amore e la passione che da sempre hanno per il "Vecchio Delfino".