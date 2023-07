Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Ecco il nuovo format, sono stati i piazzamenti della scorsa stagione a determinare il tabellone

L'utilizzo solo in parte dei criteri territoriali per l'abbinamento degli ottavi e dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione ha lasciato in parte sorpresi buona parte degli addetti ai lavori.

I club sono infatti stati divisi in macro aree (ponente e levante in Eccellenza, girone A e B in Promozione), poi a determinare gli accoppiamenti è stato sostanzialmente il piazzamento ottenuto nella passata stagione (per arrivare a scontri diretti, differenza reti e gol in caso di parità di punteggio)..