Albenga Volley: Promozione per Stefania Pezzillo: sarà responsabile dal settore promozione all'Under 14

L’ASD Albenga Volley ha il piacere di annunciare che Stefania Pezzillo viene promossa a responsabile del settore giovanile fino all’Under 14. Già coordinatrice del settore promozione, amplia il proprio raggio d’azione continuando a seguire il gruppo dell’U13 che ha condotto al trionfo del titolo territoriale nella passata stagione.

Stefania, oltre che brillante giocatrice con la maglia biancoblù, inizia proprio nella società ingauna ad allenare all’età di 19 come collaboratrice. Dal 2012 è invece in pianta stabile tra i tecnici del club, prima come collaboratrice e poi come primo allenatore, diventando anche responsabile del settore promozione dal 2015.

Da quest’anno gestirà molte più squadre, continuando anche ad allenare il gruppo che ben ha fatto nell’ultimo campionato.

“Sono molto felice di questa opportunità e darò tutta me stessa per fare del mio meglio” – commenta Stefania – “Questa promozione mi gratifica e arriva all’indomani di una stagione magnifica sia a livello personale ma soprattutto di società. Ogni vittoria del club è per me motivo d’orgoglio, visto che queste ragazze le ho viste crescere fin da bambine”.

Una stagione che vedrà la prima squadra approdare in B2 e che quindi inevitabilmente porterà grande entusiasmo: “Il nostro obiettivo rimane quello di lavorare tanto e sodo. Dobbiamo far crescere le ragazze ma allo stesso tempo crescere noi come allenatori. Dovremo dare sempre di più per trasmettere il meglio alle giocatrici, il fulcro rimane sempre di tirare fuori il massimo delle loro potenzialità. Deve essere una pallavolo che cerchi di creare giocatori che possano approdare alla nostra B2. Speriamo inoltre di poter contare su nuovi inscritti, che possano iniziare con noi il progetto di crescita che già va avanti da qualche anno”.