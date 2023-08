Calciomercato. Debenedetti è ufficialmente un nuovo giocatore del Mantova: "Benenuto Ale!"

Come vi abbiamo raccontato l'altro ieri, mancava solamente l'annuncio ufficiale per l'approdo di Alessandro Debenedetti al Mantova.

Arrivata la firma sul contratto e il via libera per il prestito dal Genoa, il club virgiliano, riammesso in Serie C, ha dato il benvenuto a "Debe" sui propri canali ufficiali.

" Finalmente “C” siamo: Alessandro Debenedetti e’ un nuovo calciatore del Mantova 1911. Attaccante centrale dal fisico possente, classe 2003, approda in viale Te dal Genoa con la formula del prestito.