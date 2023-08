Calcio, Vado. Primo test per i rossoblu, oggi pomeriggio arriva al Chittolina il Campomorone di Diego Alessi

L'inizio ufficiale della stagione è relativamente ancora distante, ma c'è comunque curiosità da parte degli addetti ai lavori nel capire quale fisionomia andrà a disegnare mister Renato Mancini per il suo Vado.

I rossoblu del resto, dopo la vittoria degli scorsi playoff, non hanno mai nascosto ambizioni di altissima classifica, complice una campagna di rafforzamento estiva particolarmente pesante.

La prima amichevole stagionale del Chittolina, fissata oggi pomeriggio, vedrà come avversario il Campomorone Sant'Olcese, un altro club ricco di aspettative per la stagione che andrà ad affrontare in Eccellenza.

L'arrivo di mister Alessi e di un buon numero di giocatore della Cairese, infatti, candida i genovesi a un'annata d'alta fascia.

Il fischio d'inizio è fissato alle 16:30, webcronaca su Svsport.it.